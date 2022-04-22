Каждая пятая компания планирует экономить на оплате труда

22 апреля. FINMARKET.RU - Примерно 20% из опрошенных организаций планируют в ближайшее время сократить фонд оплаты труда (ФОТ), сообщили в стаффинговой группе ANCOR по итогам опроса, проведенного в апреле среди почти 370 компаний из разных отраслей. Большинство из этих компаний – 67% – планируют урезать ФОТ менее чем на 10%. На втором месте – предстоящее сокращение на 20–30%, о котором объявили 27% работодателей. Оставшиеся готовятся сократить ФОТ на 10–20%, пишет "Независимая газета"

Как пояснила "НГ" директор по продажам и маркетингу ANCOR Наталья Щербакова, в исследовании речь идет о различных действиях компаний, напрямую влияющих на сокращение общего фонда оплаты труда, а именно: отмена бонусов, простой, неоплачиваемые отпуска.

При этом, судя по приведенным данным, прежде всего под нож идут именно бонусы. Так, 13% от общего количества опрошенных респондентов «полностью приостанавливают выплату бонусов сотрудникам».

В отраслевом разрезе, как следует из комментария эксперта, сокращение ФОТ может касаться прежде всего таких сфер, как оборудование и машиностроение, розничная торговля и гостеприимство, недвижимость и строительство, добывающая промышленность, товары народного потребления.

Но часть опрошенных работодателей – примерно каждая десятая компания (11%), – наоборот, увеличивают ФОТ. Причем среди них большинство – почти 80% – говорят о повышении зарплат всем сотрудникам.такие: 28% компаний, готовящихся поднятьвсем сотрудникам, хотят увеличить их на 20%; еще 29% компаний «проведут индексацию на уровень инфляции»; а 43% – на 10%.

О зарплатных планах в новых условиях также спрашивали работодателей и специалисты HeadHunter (hh.ru). Опрос проводился в конце марта – начале апреля среди 420 компаний, представляющих прежде всего такие сферы, как производство и сельское хозяйство, продажи, IT, строительство и недвижимость и др.

По данным этого исследования, зарплаты могут с разной степенью вероятности – точно или скорее всего – сократиться в каждой десятой(11%). При этом 36% компаний объявили, что у них зарплаты никак не изменятся. Еще 22% сообщили о предстоящем увеличении зарплат. Оставшиеся около 30% в принципе затруднились с ответом. Уточним, в исследовании упоминаются зарплаты, но не оклад (то есть сокращение, судя по всему, может касаться, например, премиальной, бонусной части).