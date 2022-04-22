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22 апреля 2022 года 09:41
Участники фармрозницы пожаловались на внеплановые проверки
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Сергей Коньков/ТАСС
22 апреля. FINMARKET.RU - Саморегулируемая организация (СРО) "Ассоциация независимых аптек", объединяющая (совместно с Альянсом фармацевтических ассоциаций) представителей 23% розничного фармрынка, или более 15 000 аптечных объектов в России, попросила Генпрокуратуру проконтролировать законность и обоснованность решений районных и областных прокуратур по итогам проверок минимального ассортимента лекарств. "Ведомости" ознакомились с копией письма, которое она отправила на имя генерального прокурора Игоря Краснова. Одной из мер господдержки бизнеса в условиях санкций является мартовское постановление правительства, которое устанавливает мораторий на плановые и вводит ограничения на внеплановые проверки, пишет СРО в своем письме. Вместе с этим сотрудники прокуратуры в регионах начали активные внеплановые проверки аптек по соблюдению минимального ассортимента лекарств. Результаты таких проверок приводят к решениям, которые, по мнению представителей СРО, "находятся вне рамок действующего законодательства и в дальнейшем тиражируются по всей стране". В частности, аптеки привлекают к административной ответственности из-за отсутствия позиций, указанных в перечне минимального ассортимента лекарств, хотя на самом деле все препараты из этого списка есть в наличии. Представители фармрозницы предполагают, что проблема кроется в незнании или ошибочных трактовках узко специализированных норм и терминологии, а именно: происходит подмена понятий "международное непатентованное наименование лекарственного средства" (МНН) и "торговое наименование лекарственного средства". В первом случае это название действующего вещества фармацевтической субстанции, входящей в состав лекарства, во втором же это само название препарата, которое ему дал разработчик. Согласно постановлению правительства, минимальный ассортимент формируется исходя из МНН. Для соблюдения закона в аптеках должен присутствовать, к примеру, "висмута трикалия дицитрат", который в фармрознице может как иметь такое же название от производителя "Крон", так и продаваться под другими брендами - например, "Новобисмол" от производителя "Алиум", пишет в своем письме организация.
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Ключевые слова: Россия, фармрозница, проверки
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