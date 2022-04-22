Минтранс запросил у авиакомпаний планы до 2030 года

22 апреля. FINMARKET.RU -попросил российских авиаперевозчиков подсчитать, сколько самолетов будет ежегодно выбывать из парка до 2030 года и сколько новых отечественных ВС им потребуется на замену. Письмо с формой для отчета было направлено в 2421 апреля. В списках получателей не оказалось авиакомпании "Аэрофлот" и Red Wings, пишет "Коммерсант"

Перевозчикам предлагаются варианты "замещения выбывающих ВС поставками отечественной авиатехники" в виде самолетов МС-21, SSJ 100, Ту-214, Ил-96, ЛМС-901 "Байкал" и Ил-114. Также, по данным издания, Росавиация запросила у компаний прогноз "приема и выбытия пилотов" на период 2022-2024 годов.

Собеседники "Коммерсанта" в большинстве авиакомпаний признались, что опрос Минтранса вызывает "некоторую оторопь". "Наш авиапром приучил так "верить" графику поставок, что распланировать можно любые цифры, они вряд ли будут иметь отношение к реальности",- прокомментировал один из них. В другой авиакомпании, где занимались подготовкой ответа в ведомство, согласны, что цифры вряд ли будут "коррелировать с реальными потребностями": "Мы пытаемся как можно четче сориентироваться с планами на завтра, на месяц, а давать прогнозы на восемь лет вперед невозможно".

В нескольких авиакомпаниях пожаловались, что вместо "абстрактных отчетов" хотели бы от Минтранса ускоренного решения проблемы с вывозом запчастей за пределы ЕАЭС.

Хотя оценки потребностей авиакомпаний во флоте непросто дать, они необходимы промышленности для долгосрочного планирования выпуска самолетов. Источник газеты в экспертном сообществе отметил, что подготовка такого прогноза "вполне под силу менеджменту авиакомпаний".