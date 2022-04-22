Минстрой предлагает платить за отопление только в холодное время года

22 апреля. FINMARKET.RU - Сейчас для жителей домов, где есть общедомовые счетчики, есть два варианта оплаты отопления. Первый - когда жители платят только по фактическим показаниям счетчиков (в этом случае плата каждый месяц варьируется, а летом жители зане платят). Второй - когда оплата идет равными долями в течение года (в этом случае плата за отопление круглый год одинакова), а в первом квартале следующего года проводится перерасчет с учетом того, сколько тепла за год, по показаниям счетчика, потратили жильцы. Если год оказался заметно теплее прошлого, перерасчет может быть сделан в пользу них. Если холоднее - им придется доплатить.

Последние две зимы заметно отличались по температурам, и суммы перерасчета, которые пришли нынешней весной, возмутили многих жителей, пишет "Российская газета" . Одной из наиболее острых тем обращений граждан в министерство является порядок расчета платы за отопление, в особенности - ежегодная корректировка при способе ее оплаты в течение календарного года, отмечается в пояснительной записке к проекту документа.

В итоге Минстрой предложил повсеместный (кроме Москвы) переход на способ оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода. Переход должен завершиться к началу 2024 года.

До этого корректировать плату за отопление можно будет в течение более продолжительного срока - до 1 июня следующего года. Также граждане смогут подать заявление о предоставлении беспроцентной рассрочки на 3 месяца на внесение суммы перерасчета.

Кроме того, проектом постановления уточняется порядок расчета платы за отопление в случае поломки счетчика - предлагается приблизить расчетные данные к реальным: рассчитывать среднемесячный объем потребления, исходя из данных о потреблении конкретного дома за фактическое количество дней отопления с поправкой на фактическую температуру наружного воздуха.

Также предусматривается, что в случае расхождения сведений о площадях дома в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) и у управляющей компании приоритет будут иметь сведения из ЕГРН. Эти поправки позволят избежать многих споров, считают в министерстве.