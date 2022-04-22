Налоговый вычет при покупке жилья предлагают увеличить

22 апреля. FINMARKET.RU - Налоговыйпри покупке или строительстве жилья сегодня составляет 13%. При этом он рассчитывается из суммы в 2 млн рублей, даже если квартира или дом стоит дороже. Лимит на погашение процентов по ипотеке - 3 млн рублей. Таким образом, человек может вернуть себе максимум 260 тыс. рублей за квартиру или дом и до 390 тыс. рублей, если взял ипотеку, пояснила управляющий партнер "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова.

- Вычет можно получить в налоговом органе по окончании года. Для этого надо обратиться с деклараций по форме 3-НДФЛ, - уточнила юрист.

Однако с тех пор, как были установлены лимиты в 2 и 3 млн рублей, цены насущественно выросли, - отметила в беседе с "Известиями" первый зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

"Сегодня взять в ипотеку комфортную квартиру в районе с развитой инфраструктурой за 3 млн рублей сложно даже в регионах, не говоря уже о Москве и Санкт-Петербурге", - подчеркнула она.

Учитывая это, депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме разрабатывают законопроект о повышении лимитов налогового вычета минимум в два раза, сообщила Буцкая. Потолок для строительства или приобретения жилья составит 4 млн, а для погашения ипотеки - 6 млн. Следовательно, вернуть можно будет до 520 тыс. и 780 тыс. рублей соответственно.

Опрошенные "Известиями" депутаты Госдумы других фракций разрабатываемый законопроект поддерживают.

В готовящемся законопроекте, помимо повышения лимитов на покупку жилья и погашение ипотеки, предлагается распространить налоговый вычет по НДФЛ также на расходы по аренде жилья. Это позволит гражданам, проживающим по долгосрочным договорам найма, ежегодно компенсировать до полутора месяцев арендных платежей.