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22 апреля 2022 года 08:23

Налоговый вычет при покупке жилья предлагают увеличить

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Владимир Гердо/ТАСС
Владимир Гердо/ТАСС
22 апреля. FINMARKET.RU - Налоговый вычет при покупке или строительстве жилья сегодня составляет 13%. При этом он рассчитывается из суммы в 2 млн рублей, даже если квартира или дом стоит дороже. Лимит на погашение процентов по ипотеке - 3 млн рублей. Таким образом, человек может вернуть себе максимум 260 тыс. рублей за квартиру или дом и до 390 тыс. рублей, если взял ипотеку, пояснила управляющий партнер "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова.

- Вычет можно получить в налоговом органе по окончании года. Для этого надо обратиться с деклараций по форме 3-НДФЛ, - уточнила юрист.

Однако с тех пор, как были установлены лимиты в 2 и 3 млн рублей, цены на жилье существенно выросли, - отметила в беседе с "Известиями" первый зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

"Сегодня взять в ипотеку комфортную квартиру в районе с развитой инфраструктурой за 3 млн рублей сложно даже в регионах, не говоря уже о Москве и Санкт-Петербурге", - подчеркнула она.

Учитывая это, депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме разрабатывают законопроект о повышении лимитов налогового вычета минимум в два раза, сообщила Буцкая. Потолок для строительства или приобретения жилья составит 4 млн, а для погашения ипотеки - 6 млн. Следовательно, вернуть можно будет до 520 тыс. и 780 тыс. рублей соответственно.

Опрошенные "Известиями" депутаты Госдумы других фракций разрабатываемый законопроект поддерживают.

В готовящемся законопроекте, помимо повышения лимитов на покупку жилья и погашение ипотеки, предлагается распространить налоговый вычет по НДФЛ также на расходы по аренде жилья. Это позволит гражданам, проживающим по долгосрочным договорам найма, ежегодно компенсировать до полутора месяцев арендных платежей.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  жилье,  налоги,  вычет

 
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