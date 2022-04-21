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21 апреля 2022 года 09:59
Мошенники перенацеливаются на отпускников
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Сергей Мальгавко/ТАСС
21 апреля. FINMARKET.RU - Россиян предупредили о новой волне мошеннической активности накануне сезона отпусков. По словам экспертов, злоумышленники будут стараться нажиться на тех, кто собирается отдохнуть в России и за границей. В частности, они могут создавать фишинговые сайты с продажей туров, авиабилетов и бронированием гостиниц, пишут "Известия". По мнению руководителя отдела исследования цифровых рисков (DRP) Group-IB Якова Кравцова, злоумышленники отойдут от новостной повестки (например, попыток обмана с валютными операциями) и вернутся к "стандартным" методам. Вероятней всего, новая волна активности будет нацелена на отпускников: к примеру, сейчас в мире снимают очередные ограничения по коронавирусу, расширяется список открытых стран, а значит, для мошенничества появляется всё больше направлений. "Я ожидаю, что будет сезонный всплеск мошенничества, связанного с продажей и бронированием билетов, туров и всего, что с этим связано. Думаю, это будет одним из самых больших направлений: будут создаваться мошеннические сайты с авиабилетами, бронированием гостиниц как внутри страны, так и за рубежом", — предупредил эксперт. Как говорят эксперты, опрошенные "Известиями", фишинговые сайты в большинстве случаев — это имитация официальных порталов или сайты с редиректом на другие, нелегитимные ресурсы. "Главная цель таких сайтов — сбор конфиденциальных данных пользователей (в том числе информация банковских карт и аккаунтов) и финансовая нажива путем обмана или продаж несуществующих продуктов и услуг", — рассказывает руководитель перспективных проектов в области информационной безопасности Фонда "Сколково"» Оксана Ульянинкова. По словам директора департамента информационной безопасности компании Oberon Евгения Суханова, самый простой способ отличить настоящий ресурс от фейкового — проверить цифровую подпись сайта и сертификат, который во всех браузерах отображается рядом с адресной строкой. "Фишинговые сайты всегда используют человеческие слабости и актуальные потребности. Грядет сезон отпусков, но в связи с текущей ситуацией, когда выросли цены и уменьшился выбор доступных локаций для отдыха, усиливается желание граждан сэкономить или улететь на труднодоступные на сегодняшнее время курорты. Это и будут эксплуатировать злоумышленники", — уверена Оксана Ульянникова. Одной из популярных схем обмана уже много лет остается схема с арендой частного жилья в курортных городах, предупреждают юристы. Другая частая схема, названная Мининой, связана с созданием фирм-однодневок. Путешественник оплачивает тур, даже подписывает договор, но услуг в итоге не получает, предупреждают эксперты.
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