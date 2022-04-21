Дачникам упростят приватизацию участков в ликвидированных СНТ

21 апреля. FINMARKET.RU -могут получить право на бесплатную приватизацию земельных участков в случае ликвидации садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Законопроект об этом готовится ко второму чтению в Госдуме, пишет "Российская газета"

Сегодня все чаще встречаются ситуации, когда в реальности садоводческое товарищество существует, а официально - уже нет. Как правило, в этом виноваты председатели, которые вовремя не сдавали отчетность, поэтому Федеральная налоговая служба просто исключила СНТ из реестра юрлиц. Это приводит к тому, что садоводы не могут оформить в собственность землю в ликвидированных СНТ и строения, расположенные на ней.

"В марте были приняты новые изменения в закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Среди них - предусмотрена поправка и в Земельный кодекс. Она даст право применять упрощенный порядок оформления земельных участков в собственность для граждан, которые получали земельныев составе СНТ до его ликвидации", - пояснил "Российской газете" депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

В частности, граждане могут получить право до 1 марта 2031 года бесплатно получить свой земельный участок в собственность.

Именно до этой даты действует "дачная амнистия" - упрощенный порядок оформления в собственность земли, в том числе в старых населенных пунктах, где наделы раздавали еще в середине прошлого века, и в садоводческих кооперативах. До 1 марта 2031 года будет действовать и упрощенный порядок оформления гражданами своих прав на уже построенные (без подачи уведомления) жилые или садовые дома. Достаточно будет предоставлять только техплан и правоустанавливающие документы на участок.

Законодатели намерены решить и еще одну давнюю проблему. Речь идет о сложностях при оформлении права общей долевой собственности на участки общего назначения. Если закон будет принят, то решение об оформлении права общедолевой собственности на участки общего пользования можно будет принимать двумя третями голосов на общем собрании.