Правительство поддержит закупки зарубежных товаров

21 апреля. FINMARKET.RU - Правительство готовит систему господдержки поставок вкритического оборудования из-за рубежа. Промышленный блок правительства, ранее поступательно ограничивавший использование в РФ ряда зарубежной продукции ради импортозамещения, резко изменил позицию и разрабатывает меры поддержки поставок незаменимого оборудования из-за границы.

Белый дом при участии Минпромторга и Минэкономразвития обсуждает выдачу льготных рублевых и валютных кредитов, рассказали "Коммерсанту" несколько источников. По данным "Ъ", речь также может идти о выдаче субсидий на финансирование импортных сделок по линии ВЭБ.РФ и Росэксимбанка, отсрочек по уплате НДС и пошлин.

Получить льготы и субсидии можно будет только на покупку товаров из специального списка "приоритетной импортной продукции". Предполагается, что бизнес сможет претендовать на господдержку при ввозе оборудования, не имеющего аналогов в РФ, из любой страны.

Источник "Ъ" в Белом доме, знакомый с документальным оформлением вопроса, подтвердил, что эта работа находится на контроле у первого вице-премьера Андрея Белоусова, за конкретное наполнение перечня импортируемых товаров, который получит господдержку, отвечает Минпромторг.

Список критической импортной продукции "концептуально совпадает" с перечнем товаров, ограниченных к вывозу из РФ до конца 2022 года (постановления правительства №311 и 312), говорят два источника "Ъ", знакомых с деталями предложений.

Документы охватывают широкий список комплектующих и оборудования для ТЭК, авиапрома, судостроения, транспорта и IT.