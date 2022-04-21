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Глава правительства РФ: авиакомпаниям будет выделено 100 млрд руб. на субсидирование внутренних перевозок
21 апреля 2022 года 09:34
Правительство поддержит закупки зарубежных товаров
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Донат Сорокин/ТАСС
21 апреля. FINMARKET.RU - Правительство готовит систему господдержки поставок в РФ критического оборудования из-за рубежа. Промышленный блок правительства, ранее поступательно ограничивавший использование в РФ ряда зарубежной продукции ради импортозамещения, резко изменил позицию и разрабатывает меры поддержки поставок незаменимого оборудования из-за границы. Белый дом при участии Минпромторга и Минэкономразвития обсуждает выдачу льготных рублевых и валютных кредитов, рассказали "Коммерсанту" несколько источников. По данным "Ъ", речь также может идти о выдаче субсидий на финансирование импортных сделок по линии ВЭБ.РФ и Росэксимбанка, отсрочек по уплате НДС и пошлин. Получить льготы и субсидии можно будет только на покупку товаров из специального списка "приоритетной импортной продукции". Предполагается, что бизнес сможет претендовать на господдержку при ввозе оборудования, не имеющего аналогов в РФ, из любой страны. Источник "Ъ" в Белом доме, знакомый с документальным оформлением вопроса, подтвердил, что эта работа находится на контроле у первого вице-премьера Андрея Белоусова, за конкретное наполнение перечня импортируемых товаров, который получит господдержку, отвечает Минпромторг. Список критической импортной продукции "концептуально совпадает" с перечнем товаров, ограниченных к вывозу из РФ до конца 2022 года (постановления правительства №311 и 312), говорят два источника "Ъ", знакомых с деталями предложений. Документы охватывают широкий список комплектующих и оборудования для ТЭК, авиапрома, судостроения, транспорта и IT.
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Ключевые слова: РФ, импорт, оборудование, господдержка
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