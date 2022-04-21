Кто стал больше платить в казну

21 апреля. FINMARKET.RU - В России лидером по уровню налоговой нагрузки стала сфера образования, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишут "Известия"

На 2-м месте сектор добычи, а на 3-м - культуры, спорта и развлечений. Наибольшая налоговая нагрузка традиционно фиксируется в крупных ресурсодобывающих регионах. В целом налоговая нагрузка на российский бизнес за 2021 год выросла на 0,57 п.п. и составила 10,55%. Эксперты указали, что в 2022 г. она может снизиться благодаря различным льготам.

Суммарная выручка российских предприятий в 2021 году достигла 266,65 трлн рублей, а совокупные налоговые платежи - 28,13 трлн рублей. Первый показатель увеличился по сравнению с 2020 годом на 28,5%, а второй - на 35,8%, сказано в исследовании FinExpertiza.

Как указано в работе, фискальная нагрузка на отечественный бизнес в 2021 году составила 10,55% от совокупной выручки, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 0,57 п.п. Но при этом пока не достигла допандемийного уровня. Так, в 2019 г. она составляла 11,2%.

Однако в ФНС "Известиям" заявили, что, по предварительным данным, фискальная нагрузка (налоги и страховые взносы, администрируемые службой) за 2021 год не изменилась и соответствует уровню 2020 года.

Как указано в исследовании, фискальное бремя находящейся на 1-м мест сферы образования составляет 61,4% от выручки. Такая высокая доля обусловлена превалированием государственных образовательных учреждений и незначительным относительно других отраслей денежным оборотом, объяснили эксперты.

Добывающие компании (2-е место) перечислили в казну 40,7% от своей общей выручки. Причем отдельно у предприятий нефтегазового сектора этот показатель составил 57%. В целом добывающая отрасль на фоне роста цен на сырье обеспечила свыше трети всех налоговых поступлений в бюджет (35,5%) и выступает безусловным лидером по этому показателю. Нагрузка на сектор почти вернулась на доковидный уровень 2019 года - тогда она составляла 41,4%.

Третью позицию заняла область культуры, спорта и развлечений, где бремя оценивается в 25,5%. Далее располагаются операции с недвижимостью (22,2%), административная деятельность (18,9%). Сюда относится аренда оборудования, обслуживание зданий, охрана, хозяйственное обеспечение предприятий, деятельность call-центров и прочие вспомогательные услуги для бизнеса. На 6-м месте сфера информации и связи (15%), на 7-м - профессиональная, научная и техническая деятельность (13,3%), на 8-м - строительство (10,7%).

Ниже среднеотраслевой фискальная нагрузка в здравоохранении (9,7%), сфере водоснабжения и сбора отходов (9,3%), гостиничном бизнесе и общепите (9,2%), а также в обрабатывающей промышленности (7,5%).

Минимальную долю от совокупной выручки платят предприятия энергетики (7%), транспортировки и хранения (6,2%), сельского хозяйства (4,7%) и торговли (2,8%).

По сравнению с 2020 годом налоговая нагрузка среди макроотраслей выросла лишь в сельском хозяйстве (+24%) и в добывающей промышленности (+16%). Среди отдельных сфер выделяется металлургическое производство (оно включено в отрасль "обрабатывающая промышленность") - там бремя увеличилось с 3,4 до 4,9%.

"Таким образом, выявленный в 2021 году рост средней налоговой нагрузки на бизнес был связан с увеличением отчислений в бюджет со стороны добывающих производств, в первую очередь нефтегазового сектора, из-за сильного подорожания энергоносителей. Налогообложение нефтегазовойустроено так, что ставки привязаны к стоимости нефти и растут вместе с ней", - пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

В ФНС не стали комментировать выводы аналитиков FinExpertiza, ссылаясь на то, что не знакомы с методологией исследования. Так же поступили в Минфине. Но в министерстве добавили: по предварительным оценкам, налоговая нагрузка в 2021 году в целом вернулась к параметрам 2019 года.