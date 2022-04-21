Крупный бизнес просит упростить приобретение уходящих из России компании

21 апреля. FINMARKET.RU - Российскийпопросил упростить согласование с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) сделок по купле-продаже активов иностранных компаний, уходящих из России. Предложение ввести уведомительный порядок при совершении таких сделок вошло в протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова о мерах поддержки экономики в условиях санкций, пишут "Ведомости"

Согласно документу, данная инициатива исходит от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а его непосредственным автором выступает "Газпром нефть".

В пресс-службесообщили, что служба поддерживает упрощение процедуры согласования сделок. Антимонопольный орган внес в правительство предложение распространить уведомительный порядок надо 2 млрд руб. (на данный момент такой порядок установлен для сделок на сумму до 800 млн руб.). В случае принятия эти изменения будут действовать до конца 2022 г. В настоящий момент инициатива ФАС находится на рассмотрении в Минэкономразвития, уточнил представитель службы.

При этом уже вступили в силу поправки к закону "О защите конкуренции": изменения повышают пороговое значение суммарной стоимости активов для сделок экономической концентрации с 400 млн до 800 млн руб., при которых субъект подпадает под действие антимонопольного законодательства, напомнил собеседник.

По этой инициативе может быть принято компромиссное решение, сообщил "Ведомостям" источник, знакомый с ситуацией. По сверхкрупным сделкам процедуру согласования могут упростить, а для сравнительно небольших - ввести уведомительный порядок, отметил собеседник. Это позволит снизить избыточные требования при покупке отдельных активов уходящих иностранных компаний российскими предприятиями, которые могут обеспечить продолжение их деятельности, полагает источник "Ведомостей". Дополнительные подробности о критериях сделок, которые будут в случае одобрения инициативы подпадать под уведомительный порядок, он уточнять не стал.

Согласно закону 135-ФЗ "О защите конкуренции", предварительного согласования с ФАС требуют не все сделки. Это необходимо в тех случаях, когда инвестор, чей размер активов превышает 7 млрд руб. или общая выручка от реализации товаров за последний календарный год 10 млрд, получает в распоряжение более 25%, 50% или 75% голосующих акций в АО или более чем 1/3, 1/2 или 2/3 долей в ООО. При этом сумма сделки должна превышать 800 млн руб.

С марта сделки с участием иностранных компаний из "недружественных" стран также требуют одобрения правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями.