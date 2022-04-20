Возрастную планку для руководителей на госслужбе повысят до 70 лет

20 апреля. FINMARKET.RU - Предельныйдля руководящих чиновников на гражданской госслужбе в России продлят до 70 лет. Как выяснили "Известия" , законопроект правительства "О внесении изменения в статью 25-1 закона "О государственной гражданской службе" Госдума может принять в мае.

Документом предлагается увеличить до 70 лет предельный возраст чиновников, занимающих руководящие посты в федеральных органах исполнительной власти. Такое решение может быть принято правительством с согласия самих граждан.

Информацию о готовности рассмотреть новые нормы в следующем месяце "Известиям" подтвердили в аппарате профильного комитета по региональной политике и местному самоуправлению.

По информации "Известий", документ уже получил предварительную поддержку руководства нижней палаты.

Необходимость новых норм кабмин объясняет сохранением на госслужбе высококвалифицированных специалистов. "Реализация положений законопроекта позволит продлить срок гражданской службы наиболее опытным руководителям, достигшим наилучших показателей результативности в своей профессиональной деятельности", - говорится в пояснительной записке кабмина.

Сегодня, согласно федеральному законодательству, на гражданскую службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, а предельный возраст пребывания на гражданской службе составляет 65 лет.

Во фракциях к новым нормам отнеслись по-разному. Так, во фракции "Единая Россия" считают, что законопроект заслуживает поддержки. А эксперты считают, что с учетом роста продолжительности жизни и повышения пенсионного возраста законопроект заслуживает поддержки.