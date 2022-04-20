Банкам придется ускоренно переходить на отечественные HSM-модули

20 апреля. FINMARKET.RU - На состоявшемся 15 апреля совещании ЦБ с банками и отечественными производителями было принято решение о необходимости оперативной замены иностранных HSM-модулей отечественными, пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников финансового рынка. В ЦБ отметили, что "вопрос создания отечественных стандартов изучается с заинтересованными участниками".

Аппаратный модуль безопасности (HSM) защищает информационные системы, применяющие криптографию, от раскрытия данных. Они защищены от несанкционированного доступа, физического вскрытия, съема информации техническими средствами.выпускаются в разных вариациях, от простой карты расширения до отдельных устройств, которые имеют антивандальную защиту. Российские, как правило, используют модули Thales. Также их выпускают российские CriptoPro и Infotecs.

Гендиректор "Киберполигона" Лука Сафронов поясняет, что без обновлений есть риск некорректной работы HSM-модулей. В частности, это может привести к тому, что карты пользователей перестанут работать, добавляет эксперт.

Однако переход на отечественные HSM-модули будет дорогим и небыстрым. При этом, по словам участников рынка, Сбербанк и ВТБ будут менять модули самостоятельно, остальные банки - через вендоров.

Участники рынка считают, что ЦБ необходимо разработать отечественный аналог международному стандарту PCI DSS (комплексный стандарт безопасности платежных систем), так как получить сертификат отечественным вендорам в силу геополитических ограничений невозможно, даже при соответствии требованиям, при этом банки без такого сертификата обычно не хотят использовать оборудование от отечественных вендоров.