Цены на продукты и технику начали снижаться

20 апреля. FINMARKET.RU - По данным Росстата, в первую неделю апреля рост цен на большинство товаров сильно замедлился, а на некоторую продукциюзаметно снизились. На 18 апреля, недельная инфляция продолжила замедляться и составила 0,2% (после 0,66% неделей ранее), рассказали в Минпромторге. Цены на непродовольственныеначали снижаться, темпы роста стоимости продуктов еще снизились - с 0,9% до 0,5%.

По данным Федеральной налоговой службы, практически по всем товарам объемы продаж сократились как по отношению к предыдущей неделе, так и к середине февраля (до начала повышенного спроса), говорят в Минпромторге. Сейчас повышенный спрос наблюдается разве что на куриные яйца, но это обычное явление в преддверии Пасхи.

О стабилизации спроса на многие товары "Российской газете" рассказали в "Магните", "Ленте", Ozon, "Утконосе". Например, существенное снижение цен Ozon отмечает в электронике и товарах повседневного спроса. На 22% дешевле стали ноутбуки и планшеты. Товары повседневного спроса, среди которых особенно популярны средства для стирки и личной гигиены, в среднем подешевели на 15%.

На фоне снижения спроса, а также укрепления рубля "Магнит" уже "ведет переговоры с поставщиками о снижении закупочных цен, а также обсуждает с партнерами возвращение скидочных акций и промо", сообщили в компании. В Ozon утверждают, что сохранили крупные распродажи и вернули раздел "Зона лучших цен", где собраны акционные товары во всех категориях. В "Ленте" тоже говорят, что "продолжают работать с партнерами над лучшими предложениями". Впрочем, многие игроки отложили инвестиции в промо на осень.