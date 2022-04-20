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20 апреля 2022 года 08:29
Минэкономразвития предложило новые меры в план первоочередных действий развития экономики
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Михаил Джапаридзе/ТАСС
20 апреля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития направило в правительство предложения по сохранению потенциала фондов целевого капитала как инструмента получения дохода для некоммерческой сферы. Об этом сообщила "Ведомостям" заместитель директора департамента развития социальной сферы и сектора НКО Минэкономразвития России Елена Иваницкая на форуме "Эндаументы 2022", отметив, что предложенные меры в случае их одобрения в правительстве должны войти в очередной пакет первоочередных действий правительства по обеспечению развития российской экономики. Как пояснили "Ведомостям" в ведомстве, предлагается объявление моратория на обязательное расформирование целевого капитала фондов, увеличение предельного размера денежных средств, которые могут быть использованы специализированным фондом управления целевым капиталом на административно-управленческие расходы. Также предлагается ввести временный запрет на обязательное использование не менее чем 25% дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал. Сегодня целевой капитал подлежит расформированию, если стоимость чистых активов снизилась за три года более чем на 30% либо за один год более чем на 50%. Отсутствие же доходов от инвестирования и снижение объемов пожертвований провоцируют рост расходов административно-управленческого характера. "Установленный законом размер процента от суммы пожертвования и от дохода от целевого капитала в нынешних условиях становится незначительным и не покрывает реальных затрат специализированного фонда на административно-управленческие расходы", - уточнили в ведомстве. Кроме того, размер использованного дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, должен быть не менее 25% такого дохода за три года подряд.
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Ключевые слова: Россия, Минэкономразвития, меры
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