В РФ обсуждается легализация криптовалюты во внешней торговле

20 апреля. FINMARKET.RU - Российским компаниям могут разрешить расчеты за экспортно-импортные операции в криптовалюте. В спорах кабмина и ЦБ о будущей модели регулирования криптовалют был один общий знаменатель - запрет на использование цифровых активов в качестве средства платежа. Такой подход нашел отражение в законопроекте Минфина "О цифровой валюте", доработанная версия которого есть в распоряжении "Известий" . Согласно документу, использование крипты в России для расчетов за товары, работы или услуги по-прежнему запрещается - она рассматривается исключительно как инструмент для инвестиций.

Однако в законопроекте есть оговорка, что запрет действует, "если иное не предусмотрено настоящим законом". Ссылаясь на это, ФНС предложила Минфину сделать исключение для бизнеса и дополнить документ следующим положением: "Юридическим лицам разрешается производить оплату за товары, работы, услуги по внешнеторговым договорам и получать выручку от иностранных лиц в цифровой валюте".

При этом приобретать и продавать цифровые деньги за рубли необходимо в криптокошельках и на криптобиржах, говорится в поправках налоговой службы. Они прописаны в сводной таблице предложений к новой версии законопроекта Минфина. Соответствующие материалы подготовлены министерством и разосланы в профильные ведомства.

В таблице позиция Минфина по указанному предложению значится как "поддерживаем частично". Данный вопрос требует проработки, обсуждения и, возможно, регулирования в других законах, указал Минфин в документе.

Для внешнеторговых сделок с криптовалютой необязательна полная синхронизация правового регулирования, достаточно, чтобы законы стран контрагентов по сделке допускали использование цифровых денег в качестве средства платежа, пояснил "Известиям" руководитель направления "Правовое развитие" ЦСР Максим Башкатов. Для таких расчетов, скорее всего, будут использоваться биткоин и эфир. В большинстве стран как в законодательстве, так и в судебной практике нет запрета на расчеты в криптовалютах, указал он.

Реализация инициативы может активизировать торговлю с дружественными России странами, в которых криптовалюты признаны законным платежным средством, считают эксперты.