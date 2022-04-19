Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за март 2022 года.

Ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк, ВТБ и банк "Открытие" - сохранили свои позиции в рейтинге медиаприсутствия СКАНа марта-2022. Сбербанк по-прежнему занимает первое место в рейтинге упоминаний, ухудшив результаты по сравнению с февралем на 16% - до 70 891. Банк ВТБ, напротив, улучшил показатели на 2% - до 50 777 упоминаний и занял вторую позицию рейтинга. "Открытие" замкнул тройку лидеров - 21 580 упоминаний (21 848 в феврале).

В топе рейтинга Индекса заметности марта те же лидеры, но заметно снизившие качественные показатели присутствия в медиаполе. Сбербанк занял первую строчку списка, потеряв в Индексе 12% по сравнению с результатом февраля. ВТБ ухудшил итоговые показатели марта на 7,9%, бронзовый призёр рейтинга заметности ФК "Открытие" - на 1,9%.

Снижение показателей произошло у двух лидеров рейтинга охвата. Сбербанк занял первое место - 282,6 млн (331,2 млн в феврале). ВТБ снизил результат на 6% - до 259,3 млн. В то же время Россельхозбанк стремительно поднялся на третью строку рейтинга, сдвинув бронзового призера февраля - Промсвязьбанк - на пятую позицию. Главный аграрный банк России увеличил охват в марте на 69% - до 216,2 млн (127,5 млн в феврале).

Банковский сектор РФ в марте был переполнен новостями о геополитических и экономических угрозах и рисках, а также о новых санкционных ограничениях, введенных Западом в отношении российский банков и финансового менеджмента России.

Наиболее тиражируемым в СМИ инфоповодом, связанным со Сбербанком, стал очередной этап санкций, введённых властями Великобритании и США в конце марта. Оба государства впервые приняли санкционные меры, направленные против президента и председателя правления крупнейшего банка России Германа Грефа. Кроме того, Великобритания ввела ограничения не только в отношении первого заместителя правления Сбербанка Александра Ведяхина, но и против Льва Хасиса, бывшего первого зампреда банка.

Другой заметной в СМИ темой о Сбербанке стало заявление руководителя пресс-службы Полины Тризоновой, сделанное в связи с приостановкой работы в России Visa и Mastercard. Как заявила Тризонова, банковские карты Сбербанка с зарубежными платежными системами Visa и Mastercard продолжат работать в полном объёме на территории России. Информация об операциях по ним проходит через Национальную систему платежных карт (НСПК), поэтому клиенты банка не столкнутся с ограничениями в работе пластиковых карт внутри страны. Она добавила, что в настоящее время Сбербанк прорабатывает возможность создания и выпуска карты с платежной системой "МИР"/UnionPay для осуществления финансовых операций за рубежом.

Не менее популярным инфоповодом, в связи с которым часто упоминался Сбербанк, стало заявление об изменениях условий выдачи ипотеки. По сообщению банка, одобренные до 1 марта заявки на ипотечные кредиты, сделки по которым должны состояться после 31 марта, подлежат пересмотру. Клиентам необходимо вновь обратиться в банк для повторного оформления заявления в связи с изменением ставки выдаваемого кредита на покупку жилья. Одобрение продолжает действовать, согласно договору, в течение 30 дней, далее по истечении срока кредитная организация может менять условия предоставления кредита, объяснил банк. Ранее 1 марта Сбербанк сообщил, что повышает ставки по ипотеке на готовое и строящееся жильё до 18,6% с 11,3%.

Наиболее тиражируемым инфоповодом о банке ВТБ стало заявление кредитной организации о принятых мерах поддержки клиентов в связи с прекращением работы в России иностранных платежных систем. ВТБ сообщил пользователям карт, что пластиковые карты, ранее выпущенные банком, становятся бессрочными. В качестве возможной альтернативы картам, переставшим работать в сервисах Pay, банк предложил выпустить цифровую карту с платежной системой "Мир", которая отображается в мобильном приложении на смартфоне. Как следует из сообщения ВТБ, финансовые операции, в том числе по пластиковым картам банка, будут осуществляться без ограничений в России, несмотря на приостановку работы Visa и Mastercard. Заметным в СМИ инфоповодом стало заявление ВТБ о рекордно высоком числе заявок клиентов оформить цифровую карту "Мир". Так, 7 марта кредитная организация получила 27 тысяч обращений пользователей выпустить виртуальную банковскую карту отечественной платежной системы. Накануне, 5 марта, кредитная организация обработала и приняла 3,5 тысячи заявлений. Общее количество выпущенных ВТБ цифровых карт "Мир" в начале марта составило 12 миллионов, сообщил банк.

Заявлением вице-президента, замруководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгения Дячкина о новых условиях программы льготной ипотеки также стало одним из самых заметных в мартовском медиаполе банка. Согласно обновленным правилам, кредитная ставка возросла с 7% до 12%, вместе с тем увеличилась и максимально возможная сумма, которую готов выдать банк на покупку жилья, - до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, и до 6 млн в других регионах. Дячкин отметил, что изменения не коснулись обязательного первого взноса, он по-прежнему составляет 15% от суммы предоставляемого ипотечного кредита. Вице-президент подчеркнул, что изменения в ранее одобренных и выданных ипотечных кредитах в рамках программы господдержки невозможны в силу действующего законодательства, процентные выплаты по ним сохранятся на прежнем уровне, согласно заключенному договору.

Заявление главы банка "Открытие" Михаила Задорнова, сделанное в связи с введением санкционных мер в отношении кредитной организации, стало наиболее заметным в медиаполе кредитной организации. Задорнов разъяснил, что "Открытие" не сможет осуществлять финансовые операции физических и юридических лиц, касающиеся сделок с валютой и переводом средств на счета иностранных банков. При этом он подчеркнул, что "Открытие" остаётся надежным посредником в исполнении обязательств по контрактам с отечественными партнерами внутри страны. Банк продолжит в полном объеме проводить операции, связанные с российской национальной валютой.

Высокий интерес читателей вызвал инфоповод, связанный с банком "Открытие", о решении Еврокомиссии запретить российским банкам, среди которых ВТБ, "Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Россия" и госкорпорация ВЭБ, оказывать услуги системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Таким образом Евросоюз в рамках первого пакета санкций ограничил доступ семи вышеперечисленным банкам к европейскому рынку капитала.

Тиражируемым инфоповодом стало заявление пресс-службы Национальной системы платежных карт (НСПК), сделанное в связи с введением пакета санкций против российских банков, в том числе банка "Открытия". Так, в НСПК разъяснили, что кредитные организации, оказавшиеся в "черном списке" Запада, не будут иметь возможность выпускать новые и перевыпускать действующие в настоящий момент пластиковые карты с платежными системами Visa и Mastercard. Пользователи не смогут осуществлять финансовые операции по картам банка за рубежом: снимать и вносить наличность, совершать переводы, оплачивать покупки, в том числе в онлайн-магазинах, отметили в НСПК.

Название Упоминания в СМИ, март Упоминания в СМИ, февраль Изменение, % 1 Сбербанк 70 891 84 322 -16 2 ВТБ 50 777 49 594 2 3 ФК Открытие 21 580 21 848 -1 4 Промсвязьбанк 17 031 20 539 -17 5 Альфа-Банк 15 747 13 078 20 6 Совкомбанк 15 299 13 841 11 7 Газпромбанк 15 014 11 220 34 8 Россельхозбанк 11 892 8 599 38 9 Новикомбанк 11 376 9 575 19 10 Тинькофф Банк 9 548 7 003 36 11 Московский кредитный банк 5 080 3 999 27 12 АБ "Россия" 4 771 5 482 -13 13 Райффайзенбанк 4 326 4 240 2 14 Почта Банк 3 886 3 154 23 15 МТС Банк 3 754 1 953 92 16 Росбанк 3 661 2 637 39 17 Банк УРАЛСИБ 3 208 2 368 35 18 Банк ЗЕНИТ 2 702 1 882 44 19 Банк ДОМ.РФ 2 478 2 169 14 20 Банк Санкт-Петербург 2 401 1 379 74 21 ХКФ Банк 1 983 1 298 53 22 УБРиР 1 456 1 290 13 23 Абсолют Банк 1 438 725 98 24 Примсоцбанк 1 305 471 177 25 Росгосстрахбанк 1 235 3 195 -61 26 СМП Банк 1 167 286 308 27 Ак Барс Банк 1 166 771 51 28 Банк Левобережный 1 047 728 44 29 Банк Русский Стандарт 1 041 1 107 -6 30 Экспобанк 988 345 186 31 Ренессанс Кредит 976 797 22 32 ОТП Банк 940 700 34 33 Азиатско-Тихоокеанский Банк 919 668 38 34 ВБРР 889 127 600 35 РНКБ Банк 875 1 056 -17 36 ЮниКредит Банк 853 606 41 37 МСП Банк 846 814 4 38 СКБ-банк 810 832 -3 39 СДМ-Банк 672 171 293 40 Локо-Банк 646 271 138 41 Ситибанк 623 411 52 42 Алмазэргиэнбанк 539 436 24 43 АКБ "Металлинвестбанк" 535 365 47 44 Кредит Европа Банк 488 212 130 45 Банк ТРАСТ 461 881 -48 46 ББР Банк 453 329 38 47 КБ "Центр-инвест" 361 313 15 48 Bank of China 358 224 60 49 Генбанк 332 2 734 -88 50 ТКБ Банк 321 654 -51

Название Охват аудитории, март Охват аудитории, февраль Изменение, % 1 Сбербанк 282 639 826 331 230 083 -15 2 ВТБ 259 324 693 274 601 984 -6 3 Россельхозбанк 216 202 310 127 596 310 69 4 Газпромбанк 206 399 187 183 064 631 13 5 Промсвязьбанк 203 040 779 222 331 762 -9 6 Совкомбанк 185 521 324 215 730 796 -14 7 Альфа-Банк 183 658 079 208 659 472 -12 8 ФК Открытие 146 278 461 202 603 752 -28 9 Новикомбанк 129 909 722 175 969 205 -26 10 Тинькофф Банк 128 577 491 104 514 669 23 11 АБ "Россия" 111 964 974 157 570 399 -29 12 Почта банк 97 756 317 85 276 511 15 13 Московский Кредитный Банк 77 231 338 87 264 800 -11 14 Росбанк 76 813 023 64 763 447 19 15 Райффайзенбанк 69 516 228 58 936 722 18 16 МТС Банк 60 657 072 39 214 852 55 17 Банк Санкт-Петербург 60 615 724 28 638 405 112 18 Банк ДОМ.РФ 60 449 056 35 721 018 69 19 СМП Банк 54 958 277 14 552 777 278 20 Банк ЗЕНИТ 52 282 342 40 407 706 29 21 Экспобанк 51 993 386 13 124 631 296 22 Абсолют Банк 49 435 243 37 257 959 33 23 Банк Русский Стандарт 48 849 484 49 648 276 -2 24 ХКФ Банк 48 029 163 30 380 666 59 25 УБРиР 45 569 045 23 585 919 93 26 ВБРР 43 171 471 1 198 897 3 501 27 Ренессанс Кредит 42 264 202 22 014 627 92 28 Примсоцбанк 41 700 266 2 409 581 1 631 29 ЮниКредит Банк 41 110 355 28 360 631 45 30 ББР Банк 37 198 800 17 976 790 107 31 Банк УРАЛСИБ 36 597 389 42 769 195 -14 32 Росгосстрах Банк 36 291 826 47 983 538 -24 33 Ситибанк 27 927 479 13 364 047 109 34 СКБ-банк 27 100 044 25 689 886 5 35 ОТП Банк 21 172 060 12 188 304 74 36 Банк ТРАСТ 19 760 436 18 785 128 5 37 Ак Барс Банк 19 461 527 20 084 059 -3 38 Креди Агриколь КИБ 18 030 777 4 092 836 341 39 МСП Банк 16 735 502 15 970 944 5 40 РНКБ Банк 16 334 084 20 293 009 -20 41 АКБ "Металлинвестбанк" 16 190 727 10 783 323 50 42 Азиатско-Тихоокеанский Банк 16 110 900 24 955 304 -35 43 Bank of China 15 519 105 5 625 362 176 44 КБ Восточный 14 545 604 20 713 337 -30 45 Росэксимбанк 14 131 473 20 037 988 -29 46 Челябинвестбанк" 13 701 469 2 370 506 478 47 Генбанк 13 544 069 98 502 274 -86 48 Локо-Банк 13 068 300 6 040 726 116 49 Deutsche Bank 11 392 355 1 200 250 849 50 "БНП ПАРИБА Банк" 10 012 793 7 928 948 26

Название Индекс заметности, март Индекс заметности, февраль Изменение, % 1 Сбербанк 9 852 403 11 253 574 -12,5 2 ВТБ 6 260 895 6 794 453 -7,9 3 ФК Открытие 2 548 933 2 599 412 -1,9 4 Альфа-Банк 2 170 3ё9 1 442 065 50,5 5 Промсвязьбанк 1 875 918 2 359 696 -20,5 6 Газпромбанк 1 560 765 1 036 384 50,6 7 Совкомбанк 1 424 312 1 550 396 -8,1 8 Тинькофф Банк 1 203 806 654 559 83,9 9 Россельхозбанк 1 157 263 898 453 28,8 10 Райффайзенбанк 592 710 497 542 19,1 11 Новикомбанк 591 453 495 760 19,3 12 АБ "Россия" 523 482 601 839 -13 13 Банк УРАЛСИБ 457 021 347 358 31,6 14 Московский кредитный банк 434 348 258 176 68,2 15 Банк Санкт-Петербург 385 535 212 402 81,5 16 Росбанк 357 656 202 867 76,3 17 Банк ДОМ.РФ 319 750 271 614 17,7 18 Почт Банк 291 320 277 525 5 19 МТС Банк 266 826 125 775 112,1 20 РНКБ Банк 263 314 157 633 67 21 Банк ЗЕНИТ 216 229 124 854 73,2 22 АК Барс Банк 196 454 96 764 103 23 ХКФ Банк 185 567 102 046 81,8 24 УБРиР 180 093 192 081 -6,2 25 Росгосстрахбанк 156 668 239 158 -34,5 26 Банк Русский Стандарт 139 080 161 349 -13,8 27 Банк ТРАСТ 136 156 243 081 -44 28 КБ "Центр-инвест" 118 987 123 329 -3,5 29 Абсолют Банк 112 084 56 459 98,5 30 Экспобанк 108 762 45 416 139,5 31 МСП Банк 106 202 61 862 71,7 32 Азиатско-Тихоокеанский Банк 96 983 67 034 44,7 33 Ренессанс Кредит 92 906 42 119 120,6 34 ОТП Банк 90 871 49 052 85,3 35 СКБ-банк 88 248 52 291 68,8 36 ЮниКредит Банк 83 112 61 335 35,5 37 Ситибанк 77 719 89 548 -13,2 38 Примсоцбанк 73 995 30 248 144,6 39 СМП Банк 69 690 19 783 252,3 40 ВБРР 62 376 19 656 217,3 41 Локо-Банк 59 612 15 756 278,3 42 Алмазэргиэнбанк 58 662 18 618 215,1 43 Банк Левобережный 45 795 27 024 69,5 44 СДМ-Банк 44 302 7 144 520,1 45 Креди Агриколь КИБ 37 293 19 075 95,5 46 Росэксимбанк 36 008 76 873 -53,2 47 Банк "Кубань Кредит" 31 414 36 093 -13 48 ББР Банк 30 926 16 820 83,9 49 Банк "Солидарность" 30 537 2 056 1 385,3 50 ТКБ Банк 28 743 32 711 -12,1

1 Российские банки начали принимать заявки по ипотечным кредитам на новых льготных условиях;

начали принимать заявки по ипотечным кредитам на новых льготных условиях; 2 ЦБ дал банкам советы по валютной ипотеке;

3 Власти запланировали льготы компаниям с кредитами по плавающей ставке;

4 Сбербанк в январе-феврале увеличил выдачу ипотеки почти на 40%;

5 PayPal приостановила работу в России;

6 Индия и Россия завершили работу над альтернативой SWIFT, сообщили СМИ;

завершили работу над альтернативой SWIFT, сообщили СМИ; 7 Отечественную платежную систему СБПэй готовятся внедрить российские банки уже с апреля;

8 Черный рынок валюты вернулся;

9 Россияне смогут снять до десяти тысяч долларов с валютного вклада;

10 ЦБ разрешил Мосбирже проводить операции с нерезидентами до 1 апреля.

Главные темы публикаций:

СКАН - это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определённый период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории -среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.