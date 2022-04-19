Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за март 2022 года.
Ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк, ВТБ и банк "Открытие" - сохранили свои позиции в рейтинге медиаприсутствия СКАНа марта-2022. Сбербанк по-прежнему занимает первое место в рейтинге упоминаний, ухудшив результаты по сравнению с февралем на 16% - до 70 891. Банк ВТБ, напротив, улучшил показатели на 2% - до 50 777 упоминаний и занял вторую позицию рейтинга. "Открытие" замкнул тройку лидеров - 21 580 упоминаний (21 848 в феврале).
В топе рейтинга Индекса заметности марта те же лидеры, но заметно снизившие качественные показатели присутствия в медиаполе. Сбербанк занял первую строчку списка, потеряв в Индексе 12% по сравнению с результатом февраля. ВТБ ухудшил итоговые показатели марта на 7,9%, бронзовый призёр рейтинга заметности ФК "Открытие" - на 1,9%.
Снижение показателей произошло у двух лидеров рейтинга охвата. Сбербанк занял первое место - 282,6 млн (331,2 млн в феврале). ВТБ снизил результат на 6% - до 259,3 млн. В то же время Россельхозбанк стремительно поднялся на третью строку рейтинга, сдвинув бронзового призера февраля - Промсвязьбанк - на пятую позицию. Главный аграрный банк России увеличил охват в марте на 69% - до 216,2 млн (127,5 млн в феврале).
Банковский сектор РФ в марте был переполнен новостями о геополитических и экономических угрозах и рисках, а также о новых санкционных ограничениях, введенных Западом в отношении российский банков и финансового менеджмента России.
Наиболее тиражируемым в СМИ инфоповодом, связанным со Сбербанком, стал очередной этап санкций, введённых властями Великобритании и США в конце марта. Оба государства впервые приняли санкционные меры, направленные против президента и председателя правления крупнейшего банка России Германа Грефа. Кроме того, Великобритания ввела ограничения не только в отношении первого заместителя правления Сбербанка Александра Ведяхина, но и против Льва Хасиса, бывшего первого зампреда банка.
Другой заметной в СМИ темой о Сбербанке стало заявление руководителя пресс-службы Полины Тризоновой, сделанное в связи с приостановкой работы в России Visa и Mastercard. Как заявила Тризонова, банковские карты Сбербанка с зарубежными платежными системами Visa и Mastercard продолжат работать в полном объёме на территории России. Информация об операциях по ним проходит через Национальную систему платежных карт (НСПК), поэтому клиенты банка не столкнутся с ограничениями в работе пластиковых карт внутри страны. Она добавила, что в настоящее время Сбербанк прорабатывает возможность создания и выпуска карты с платежной системой "МИР"/UnionPay для осуществления финансовых операций за рубежом.
Не менее популярным инфоповодом, в связи с которым часто упоминался Сбербанк, стало заявление об изменениях условий выдачи ипотеки. По сообщению банка, одобренные до 1 марта заявки на ипотечные кредиты, сделки по которым должны состояться после 31 марта, подлежат пересмотру. Клиентам необходимо вновь обратиться в банк для повторного оформления заявления в связи с изменением ставки выдаваемого кредита на покупку жилья. Одобрение продолжает действовать, согласно договору, в течение 30 дней, далее по истечении срока кредитная организация может менять условия предоставления кредита, объяснил банк. Ранее 1 марта Сбербанк сообщил, что повышает ставки по ипотеке на готовое и строящееся жильё до 18,6% с 11,3%.
Наиболее тиражируемым инфоповодом о банке ВТБ стало заявление кредитной организации о принятых мерах поддержки клиентов в связи с прекращением работы в России иностранных платежных систем. ВТБ сообщил пользователям карт, что пластиковые карты, ранее выпущенные банком, становятся бессрочными. В качестве возможной альтернативы картам, переставшим работать в сервисах Pay, банк предложил выпустить цифровую карту с платежной системой "Мир", которая отображается в мобильном приложении на смартфоне. Как следует из сообщения ВТБ, финансовые операции, в том числе по пластиковым картам банка, будут осуществляться без ограничений в России, несмотря на приостановку работы Visa и Mastercard.
Заметным в СМИ инфоповодом стало заявление ВТБ о рекордно высоком числе заявок клиентов оформить цифровую карту "Мир". Так, 7 марта кредитная организация получила 27 тысяч обращений пользователей выпустить виртуальную банковскую карту отечественной платежной системы. Накануне, 5 марта, кредитная организация обработала и приняла 3,5 тысячи заявлений. Общее количество выпущенных ВТБ цифровых карт "Мир" в начале марта составило 12 миллионов, сообщил банк.
Заявлением вице-президента, замруководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгения Дячкина о новых условиях программы льготной ипотеки также стало одним из самых заметных в мартовском медиаполе банка. Согласно обновленным правилам, кредитная ставка возросла с 7% до 12%, вместе с тем увеличилась и максимально возможная сумма, которую готов выдать банк на покупку жилья, - до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, и до 6 млн в других регионах. Дячкин отметил, что изменения не коснулись обязательного первого взноса, он по-прежнему составляет 15% от суммы предоставляемого ипотечного кредита. Вице-президент подчеркнул, что изменения в ранее одобренных и выданных ипотечных кредитах в рамках программы господдержки невозможны в силу действующего законодательства, процентные выплаты по ним сохранятся на прежнем уровне, согласно заключенному договору.
Заявление главы банка "Открытие" Михаила Задорнова, сделанное в связи с введением санкционных мер в отношении кредитной организации, стало наиболее заметным в медиаполе кредитной организации. Задорнов разъяснил, что "Открытие" не сможет осуществлять финансовые операции физических и юридических лиц, касающиеся сделок с валютой и переводом средств на счета иностранных банков. При этом он подчеркнул, что "Открытие" остаётся надежным посредником в исполнении обязательств по контрактам с отечественными партнерами внутри страны. Банк продолжит в полном объеме проводить операции, связанные с российской национальной валютой.
Высокий интерес читателей вызвал инфоповод, связанный с банком "Открытие", о решении Еврокомиссии запретить российским банкам, среди которых ВТБ, "Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Россия" и госкорпорация ВЭБ, оказывать услуги системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Таким образом Евросоюз в рамках первого пакета санкций ограничил доступ семи вышеперечисленным банкам к европейскому рынку капитала.
Тиражируемым инфоповодом стало заявление пресс-службы Национальной системы платежных карт (НСПК), сделанное в связи с введением пакета санкций против российских банков, в том числе банка "Открытия". Так, в НСПК разъяснили, что кредитные организации, оказавшиеся в "черном списке" Запада, не будут иметь возможность выпускать новые и перевыпускать действующие в настоящий момент пластиковые карты с платежными системами Visa и Mastercard. Пользователи не смогут осуществлять финансовые операции по картам банка за рубежом: снимать и вносить наличность, совершать переводы, оплачивать покупки, в том числе в онлайн-магазинах, отметили в НСПК.
|
|Название
|Упоминания в СМИ, март
|Упоминания в СМИ, февраль
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|70 891
|84 322
|-16
|2
|ВТБ
|50 777
|49 594
|2
|3
|ФК Открытие
|21 580
|21 848
|-1
|4
|Промсвязьбанк
|17 031
|20 539
|-17
|5
|Альфа-Банк
|15 747
|13 078
|20
|6
|Совкомбанк
|15 299
|13 841
|11
|7
|Газпромбанк
|15 014
|11 220
|34
|8
|Россельхозбанк
|11 892
|8 599
|38
|9
|Новикомбанк
|11 376
|9 575
|19
|10
|Тинькофф Банк
|9 548
|7 003
|36
|11
|Московский кредитный банк
|5 080
|3 999
|27
|12
|АБ "Россия"
|4 771
|5 482
|-13
|13
|Райффайзенбанк
|4 326
|4 240
|2
|14
|Почта Банк
|3 886
|3 154
|23
|15
|МТС Банк
|3 754
|1 953
|92
|16
|Росбанк
|3 661
|2 637
|39
|17
|Банк УРАЛСИБ
|3 208
|2 368
|35
|18
|Банк ЗЕНИТ
|2 702
|1 882
|44
|19
|Банк ДОМ.РФ
|2 478
|2 169
|14
|20
|Банк Санкт-Петербург
|2 401
|1 379
|74
|21
|ХКФ Банк
|1 983
|1 298
|53
|22
|УБРиР
|1 456
|1 290
|13
|23
|Абсолют Банк
|1 438
|725
|98
|24
|Примсоцбанк
|1 305
|471
|177
|25
|Росгосстрахбанк
|1 235
|3 195
|-61
|26
|СМП Банк
|1 167
|286
|308
|27
|Ак Барс Банк
|1 166
|771
|51
|28
|Банк Левобережный
|1 047
|728
|44
|29
|Банк Русский Стандарт
|1 041
|1 107
|-6
|30
|Экспобанк
|988
|345
|186
|31
|Ренессанс Кредит
|976
|797
|22
|32
|ОТП Банк
|940
|700
|34
|33
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|919
|668
|38
|34
|ВБРР
|889
|127
|600
|35
|РНКБ Банк
|875
|1 056
|-17
|36
|ЮниКредит Банк
|853
|606
|41
|37
|МСП Банк
|846
|814
|4
|38
|СКБ-банк
|810
|832
|-3
|39
|СДМ-Банк
|672
|171
|293
|40
|Локо-Банк
|646
|271
|138
|41
|Ситибанк
|623
|411
|52
|42
|Алмазэргиэнбанк
|539
|436
|24
|43
|АКБ "Металлинвестбанк"
|535
|365
|47
|44
|Кредит Европа Банк
|488
|212
|130
|45
|Банк ТРАСТ
|461
|881
|-48
|46
|ББР Банк
|453
|329
|38
|47
|КБ "Центр-инвест"
|361
|313
|15
|48
|Bank of China
|358
|224
|60
|49
|Генбанк
|332
|2 734
|-88
|50
|ТКБ Банк
|321
|654
|-51
|
|Название
|Охват аудитории, март
|Охват аудитории, февраль
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|282 639 826
|331 230 083
|-15
|2
|ВТБ
|259 324 693
|274 601 984
|-6
|3
|Россельхозбанк
|216 202 310
|127 596 310
|69
|4
|Газпромбанк
|206 399 187
|183 064 631
|13
|5
|Промсвязьбанк
|203 040 779
|222 331 762
|-9
|6
|Совкомбанк
|185 521 324
|215 730 796
|-14
|7
|Альфа-Банк
|183 658 079
|208 659 472
|-12
|8
|ФК Открытие
|146 278 461
|202 603 752
|-28
|9
|Новикомбанк
|129 909 722
|175 969 205
|-26
|10
|Тинькофф Банк
|128 577 491
|104 514 669
|23
|11
|АБ "Россия"
|111 964 974
|157 570 399
|-29
|12
|Почта банк
|97 756 317
|85 276 511
|15
|13
|Московский Кредитный Банк
|77 231 338
|87 264 800
|-11
|14
|Росбанк
|76 813 023
|64 763 447
|19
|15
|Райффайзенбанк
|69 516 228
|58 936 722
|18
|16
|МТС Банк
|60 657 072
|39 214 852
|55
|17
|Банк Санкт-Петербург
|60 615 724
|28 638 405
|112
|18
|Банк ДОМ.РФ
|60 449 056
|35 721 018
|69
|19
|СМП Банк
|54 958 277
|14 552 777
|278
|20
|Банк ЗЕНИТ
|52 282 342
|40 407 706
|29
|21
|Экспобанк
|51 993 386
|13 124 631
|296
|22
|Абсолют Банк
|49 435 243
|37 257 959
|33
|23
|Банк Русский Стандарт
|48 849 484
|49 648 276
|-2
|24
|ХКФ Банк
|48 029 163
|30 380 666
|59
|25
|УБРиР
|45 569 045
|23 585 919
|93
|26
|ВБРР
|43 171 471
|1 198 897
|3 501
|27
|Ренессанс Кредит
|42 264 202
|22 014 627
|92
|28
|Примсоцбанк
|41 700 266
|2 409 581
|1 631
|29
|ЮниКредит Банк
|41 110 355
|28 360 631
|45
|30
|ББР Банк
|37 198 800
|17 976 790
|107
|31
|Банк УРАЛСИБ
|36 597 389
|42 769 195
|-14
|32
|Росгосстрах Банк
|36 291 826
|47 983 538
|-24
|33
|Ситибанк
|27 927 479
|13 364 047
|109
|34
|СКБ-банк
|27 100 044
|25 689 886
|5
|35
|ОТП Банк
|21 172 060
|12 188 304
|74
|36
|Банк ТРАСТ
|19 760 436
|18 785 128
|5
|37
|Ак Барс Банк
|19 461 527
|20 084 059
|-3
|38
|Креди Агриколь КИБ
|18 030 777
|4 092 836
|341
|39
|МСП Банк
|16 735 502
|15 970 944
|5
|40
|РНКБ Банк
|16 334 084
|20 293 009
|-20
|41
|АКБ "Металлинвестбанк"
|16 190 727
|10 783 323
|50
|42
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|16 110 900
|24 955 304
|-35
|43
|Bank of China
|15 519 105
|5 625 362
|176
|44
|КБ Восточный
|14 545 604
|20 713 337
|-30
|45
|Росэксимбанк
|14 131 473
|20 037 988
|-29
|46
|Челябинвестбанк"
|13 701 469
|2 370 506
|478
|47
|Генбанк
|13 544 069
|98 502 274
|-86
|48
|Локо-Банк
|13 068 300
|6 040 726
|116
|49
|Deutsche Bank
|11 392 355
|1 200 250
|849
|50
|"БНП ПАРИБА Банк"
|10 012 793
|7 928 948
|26
|
|Название
|Индекс заметности, март
|Индекс заметности, февраль
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|9 852 403
|11 253 574
|-12,5
|2
|ВТБ
|6 260 895
|6 794 453
|-7,9
|3
|ФК Открытие
|2 548 933
|2 599 412
|-1,9
|4
|Альфа-Банк
|2 170 3ё9
|1 442 065
|50,5
|5
|Промсвязьбанк
|1 875 918
|2 359 696
|-20,5
|6
|Газпромбанк
|1 560 765
|1 036 384
|50,6
|7
|Совкомбанк
|1 424 312
|1 550 396
|-8,1
|8
|Тинькофф Банк
|1 203 806
|654 559
|83,9
|9
|Россельхозбанк
|1 157 263
|898 453
|28,8
|10
|Райффайзенбанк
|592 710
|497 542
|19,1
|11
|Новикомбанк
|591 453
|495 760
|19,3
|12
|АБ "Россия"
|523 482
|601 839
|-13
|13
|Банк УРАЛСИБ
|457 021
|347 358
|31,6
|14
|Московский кредитный банк
|434 348
|258 176
|68,2
|15
|Банк Санкт-Петербург
|385 535
|212 402
|81,5
|16
|Росбанк
|357 656
|202 867
|76,3
|17
|Банк ДОМ.РФ
|319 750
|271 614
|17,7
|18
|Почт Банк
|291 320
|277 525
|5
|19
|МТС Банк
|266 826
|125 775
|112,1
|20
|РНКБ Банк
|263 314
|157 633
|67
|21
|Банк ЗЕНИТ
|216 229
|124 854
|73,2
|22
|АК Барс Банк
|196 454
|96 764
|103
|23
|ХКФ Банк
|185 567
|102 046
|81,8
|24
|УБРиР
|180 093
|192 081
|-6,2
|25
|Росгосстрахбанк
|156 668
|239 158
|-34,5
|26
|Банк Русский Стандарт
|139 080
|161 349
|-13,8
|27
|Банк ТРАСТ
|136 156
|243 081
|-44
|28
|КБ "Центр-инвест"
|118 987
|123 329
|-3,5
|29
|Абсолют Банк
|112 084
|56 459
|98,5
|30
|Экспобанк
|108 762
|45 416
|139,5
|31
|МСП Банк
|106 202
|61 862
|71,7
|32
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|96 983
|67 034
|44,7
|33
|Ренессанс Кредит
|92 906
|42 119
|120,6
|34
|ОТП Банк
|90 871
|49 052
|85,3
|35
|СКБ-банк
|88 248
|52 291
|68,8
|36
|ЮниКредит Банк
|83 112
|61 335
|35,5
|37
|Ситибанк
|77 719
|89 548
|-13,2
|38
|Примсоцбанк
|73 995
|30 248
|144,6
|39
|СМП Банк
|69 690
|19 783
|252,3
|40
|ВБРР
|62 376
|19 656
|217,3
|41
|Локо-Банк
|59 612
|15 756
|278,3
|42
|Алмазэргиэнбанк
|58 662
|18 618
|215,1
|43
|Банк Левобережный
|45 795
|27 024
|69,5
|44
|СДМ-Банк
|44 302
|7 144
|520,1
|45
|Креди Агриколь КИБ
|37 293
|19 075
|95,5
|46
|Росэксимбанк
|36 008
|76 873
|-53,2
|47
|Банк "Кубань Кредит"
|31 414
|36 093
|-13
|48
|ББР Банк
|30 926
|16 820
|83,9
|49
|Банк "Солидарность"
|30 537
|2 056
|1 385,3
|50
|ТКБ Банк
|28 743
|32 711
|-12,1
Главные темы публикаций:
- 1 Российские банки начали принимать заявки по ипотечным кредитам на новых льготных условиях;
- 2 ЦБ дал банкам советы по валютной ипотеке;
- 3 Власти запланировали льготы компаниям с кредитами по плавающей ставке;
- 4 Сбербанк в январе-феврале увеличил выдачу ипотеки почти на 40%;
- 5 PayPal приостановила работу в России;
- 6 Индия и Россия завершили работу над альтернативой SWIFT, сообщили СМИ;
- 7 Отечественную платежную систему СБПэй готовятся внедрить российские банки уже с апреля;
- 8 Черный рынок валюты вернулся;
- 9 Россияне смогут снять до десяти тысяч долларов с валютного вклада;
- 10 ЦБ разрешил Мосбирже проводить операции с нерезидентами до 1 апреля.
СКАН - это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определённый период.
Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории -среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.
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