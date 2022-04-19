ВВП РФ в текущем году снизится на 8,5%

МВФ ожидает падения российской экономики в 2022 году на 8,5% и роста потребительских цен на 21,3%. Фонд понизил прогноз роста мировой экономики в текущем году до 3,6%

19 апреля. FINMARKET.RU - Международный валютный фонд (МВФ) ожидает падения российской экономики в 2022 году на 8,5%, в 2023 году снижение, по его оценке, замедлится до 2,3%.роста мировой экономики в 2022 году ухудшен до 3,6% по сравнению с январской оценкой в 4,4% (против +6,1% в 2021 году). На 2023 год оценка вернулась к октябрьскому прогнозу - 3,6% (в январе ожидался рост на 3,8%).

В январе фонд прогнозировал рост экономики России в 2022 году на 2,8%, в 2023 году - на 2,1%.

На данный момент худшим для российской экономики годом за последние четверть века является 2009-й, когда на фоне мирового финансового кризиса ВВП снизился на 7,8%. В год дефолта, в 1998 году,упала на 5,3%.

Относительная схожесть показателей 2022 года с предыдущими просадками экономики не должна создавать иллюзий, что ситуация в целом сопоставима, предупреждала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Если макропоказатели будут выглядеть сравнимо с другими кризисами (инфляция, снижение ВВП), экономический смысл будет совершенно совсем другой. Это, действительно, серьезная адаптация экономики, серьезная нагрузка на компании, на финансовую систему, на бюджет", - заявила глава ЦБ в понедельник в Госдуме.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, предусматривает падение ВВП РФ в 2022 году на 8,4%. У Всемирного банка более пессимистичная оценка - снижение на 11,2%.

Перспективы восстановления мировой экономики после кратковременного воздействия штамма "омикрон" ухудшились, говорится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update), опубликованномво вторник.

"Помимо непосредственных гуманитарных последствий, война серьезно замедлит восстановление мировой экономики, замедлит экономический рост и еще больше увеличит инфляцию. (...) Понижение прогноза (мировой экономики) в значительной степени отражает прямое воздействие войны на Россию и Украину, а также глобальные побочные эффекты", - говорится в докладе.

МВФ отмечает, что значительное падение ВВП в 2022 году прогнозируется и в России, и на Украине. "Серьезный коллапс на Украине является прямым результатом вторжения, разрушения инфраструктуры и исхода ее населения. В России резкое снижение отражает влияние санкций, которые привели к разрыву торговых связей, значительному ухудшению внутреннего финансового посредничества и утрате доверия", - отмечается в докладе фонда.

"Экономические последствия войны распространяются повсюду - подобно сейсмическим волнам, исходящим из эпицентра землетрясения - главным образом через товарные рынки, торговлю и финансовые связи. Поскольку Россия является крупным поставщиком нефти, газа и металлов, а вместе с Украиной - пшеницы и кукурузы, текущее и ожидаемое сокращение предложения этих товаров уже привело к резкому росту цен на них. Больше всего пострадали Европа, Кавказ и Центральная Азия, Ближний Восток и Северная Африка, а также страны Африки к югу от Сахары. Повышение цен на продукты питания и топливо ударит по домохозяйствам с низкими доходами во всем мире, в том числе в Америке и Азии", - констатирует МВФ.

Фонд пишет, что из-за тесно интегрированных глобальных цепочек поставок перебои в производстве в одной стране могут очень быстро распространиться по всему миру. Так, компании в России и Украине поставляют специализированные ресурсы, и нехватка некоторых из них уже сказывается на европейских производителях автомобилей. "Некоторые страны Восточной Европы и Центральной Азии имеют широкие прямые торговые и денежные связи с Россией. Ожидается, что активность в этих странах пострадает. Перемещение более 4 млн украинцев в соседние страны, особенно в Польшу, а также в Румынию, Молдову и Венгрию, также усилит экономическое давление в регионе", - говорится в докладе.

Также фонд ожидает более затяжную, чем прогнозировалось ранее, высокую инфляцию как в странах с развитой экономикой, так и в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. Инфляция ранее во многих странах резко ускорилась из-за роста цен на сырьевые товары и вызванного пандемией дисбаланса спроса и предложения. "Дефицит поставок, связанный с войной, значительно усилит инфляционное давление, в частности, за счет повышения цен на энергию, металлы и продукты питания. Хотя ожидается, что узкие места в конечном итоге исчезнут, поскольку производство в других местах отреагирует на более высокие цены и заработают новые мощности, ожидается, что нехватка предложения в некоторых секторах сохранится до 2023 года", - отмечается в докладе МВФ.

В России МВФ прогнозирует среднегодовой индекс потребительских цен в 2022 году на уровне 21,3%, в 2023 году - 14,4%.

Безработица в РФ, по оценке фонда, в текущем году будет на уровне 9,3%, в 2023 году - 7,8%.

Сокращение частных инвестиций и потребления в РФ, по мнению фонда, лишь частично компенсируется бюджетными расходами.

МВФ ожидает, что в 2022 году украинская экономика снизится на 35%.

МВФ понизил прогноз роста экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на 2022 год - до 3,8% с 4,8%, на 2023 года - до 4,4% с 4,7%.

Экономика Китая, по мнению фонда, в текущем году вырастет на 4,4% (предыдущая оценка - 4,8%), в 2023 году - на 5,1% (5,2%).

Оценка роста ВВП Индии также снижена - до 8,2% с 9% в 2022 году и до 6,9% с 7,1% в 2023 году, соответственно.

При этом повышен прогноз роста бразильской экономики до 0,8% с 0,3% в 2022 году и снижен до 1,4% с 1,6% в 2023 году.

Прогноз по росту ВВП развитых стран в 2022 году ухудшен на 0,6 процентного пункта - до 3,3% и на 0,2 п.п. - до 2,4% - в 2023 году.

Показатель роста ВВП США снижен на 0,3 п.п. ежегодно - до 3,7% и 2,3% соответственно.

Экономика стран еврозоны в текущем году, по мнению МВФ, вырастет на 2,8%, что на 1,1 п.п. меньше предыдущего прогноза. На 2023 год оценка также ухудшена - рост на 2,3% по сравнению с ранее ожидавшимися 2,5%.

Фонд также ухудшил прогноз роста ВВП Италии в 2022 году - 2,3% вместо 3,8%, в 2023 году - 1,7% (было 2,2%). Прогноз для Испании на текущий год снижен на 1 п.п. - до 4,8% и на 0,5 п.п., до 3,3% в 2023 году. Существенно снижен прогноз для Германии на текущий год - на 1,7 п.п. до 2,1% (на 2023 год повышен на 0,2 п.п. - до 2,7%); для Франции оценка снижена на текущий год на 0,6 п.п. - до 2,9% и на 0,4 п.п. на 2023 год - до 1,4%.

Прогноз роста экономики Великобритании на 2022 год снижен на 1 п.п. - до 3,7%, на 2023 год - на 1,1 п.п. - до 1,2%. ВВП Японии, как ожидается, вырастет в текущем году на 2,4% (было 3,3%), в 2023 году - на 2,3% (было 1,8%).