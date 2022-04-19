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19 апреля 2022 года 09:53
В РФ могут временно разрешить выпускать машины класса "Евро-0"
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Валерий Шарифулин/ТАСС
19 апреля. FINMARKET.RU - Из-за влияния спецоперации на Украине на поставки комплектующих в России могут временно разрешить выпускать машины всех экологических классов, включая "Евро-0". Концерны уже собрали несколько тысяч таких машин, не соответствующих действующему стандарту "Евро-5", пишет "Коммерсантъ". Необходимость отката требований до уровня 1990-х годов возникла на фоне приостановки поставок электронных блоков управления, однако власти не отказываются от других, влияющих на выбросы, компонентов, например катализаторов, так как они есть в РФ. Как отмечает "Ъ", проект постановления правительства о "правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период", призван упростить требования к выпускаемым в РФ автомобилям, однако фактически касается только крупных традиционно отечественных автоконцернов (численность сотрудников более 5 тыс. человек), а также производителей полуприцепов, электробусов либо компаний под санкциями. Таким образом, завод китайского Haval, одно из немногих работающих в РФ автопроизводств, не сможет воспользоваться послаблениями. Требования распространятся на машины, выпущенные в период с 1 апреля по 31 декабря, говорят источники “Ъ”. Аналитики отмечают, что потребителям не так важна экология, но снижение уровня безопасности и комфорта отразится на спросе, пишет газета.
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Ключевые слова: РФ, автомобили, производство, двигатели, экология
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