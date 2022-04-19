Продажи ноутбуков за квартал выросли почти на треть

19 апреля. FINMARKET.RU - В 1-м квартале 2022 г. в России было продано 950 тыс. ноутбуков, подсчитали в "М.видео-Эльдорадо". Это, по словам ее представителя, на 28% больше, чем годом ранее, при этом у самой компании прирост составил 35%. Самую высокую динамику - более 50% - в первые 3 месяца этого года показали китайские бренды (Lenovo, Honor, Huawei и проч.). Таких ноутбуков было продано 285 тыс. шт., в результате чего их доля за год выросла с 26% до 30%, пишут "Ведомости"

Китайские бренды делят 2-е место по доле рынка с американскими (HP, Apple, Dell) и уступают лишь тайваньским (Acer, Asus и др.), но их доля в продажах за год снизилась с 46% до 38%, уточнил представитель "М.видео-Эльдорадо".

Рост продаж китайских ноутбуков подтверждают и другие участники рынка. По данным ритейлеров, в топ-5 по продажам вошли четыре китайские и одна американская модель ноутбуков.

Китайские бренды наращивают долю и в других сегментах электроники. Например, по итогам 2021 г. на них приходилось около 50% продаж на российском рынке смартфонов. Также китайские компании занимают более 50% в сегменте носимых устройств (умные часы, фитнес-браслеты и т. д.) и порядка 33% в планшетах.

Как отмечает гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров, накитайской техники кроме трендов, характерных и для 2021 г., в 1-м квартале могли позитивно повлиять несколько факторов, первый из которых - прекращение поставок брендов других стран в марте. Он также не исключает, что ритейлеры могли активнее повышать цены на товары уходящих брендов, это тоже могло способствовать перераспределению спроса в сторону китайских производителей. Их доля продолжит расти в течение всего 2022 года, причем существенно более высокими темпами, чтобы заместить выпадающие поставки других марок, уверен Бурмистров.

Он не считает, что американские, тайваньские и другие марки исчезнут с рынка, но их продажи у ритейлеров будут ограничены, так как не все сети захотят торговать товаром параллельного импорта.