Цены на авиаперелеты по РФ показали рекордный рост

19 апреля. FINMARKET.RU - Стоимость полетов по России в эконом-классе из расчета на 1 тыс. км пути в марте выросла сразу на 8,7% по сравнению с февралем - до 5 тыс. 167 рублей, подсчитали "Ведомости" на основе данных Росстата. Это самые высокие темпы роста в марте относительно февраля с 2000 года. До этого активнее всегоподнимались в марте 2021 года - на 3,69% относительно предыдущего месяца, а также в марте 2019 года - на 2,51% и марте 2010 года - на 2,79%.

По словам директора отраслевого агентства "Авиапорт" Олега Пантелеева (его цитируют "Ведомости"), главный вопрос - в какой мере авиакомпаниям удастся сохранить летную годность парка ВС. Сейчас профицит предложения, но что будет к пику сезона с учетом вероятных проблем с поставками запчастей - прогнозировать сложно, отмечает он. "Какое-то количество билетов в рамках механизмов субсидирования будет по минимальным ценам, но в остальном будет дефицит. А это всегда предпосылка для роста тарифа", - сказал Пантелеев.

В начале апреля Росстат сообщил, что теперь будет отслеживать цены на авиабилеты не только помесячно, но и понедельно. 13 апреля служба отчиталась, что стоимость полета в эконом-классе по России за неделю со 2 по 8 апреля в среднем выросла на 10,6% к предыдущей неделе, не указав абсолютных цифр.