Мошенники проверяют на прочность систему быстрых платежей

19 апреля. FINMARKET.RU - Вместе с ростом переводов и платежей через систему быстрых платежей (СБП) ЦБучастники рынка отмечают участившиеся случаи мошенничества: преступники стали активнее похищать деньги через, используя социальную инженерию, пишет "Коммерсантъ". В сети также появились поддельные сайты интернет-магазинов с QR-кодами СБП, ведущими на счета злоумышленников. По мнению экспертов, рост мошенничества через этот канал перевода средств может стать существенной проблемой уже в этом году.

По данным ЦБ, в 2021 году объем переводов физлиц через СБП вырос со 170 млрд руб. в январе до 788 млрд руб. в декабре, а количество увеличилось с 27 млн до 136 млн операций. При этом платежи по QR-коду через СБП только за вторую половину прошлого года выросли с 2,4 млрд руб. до 17 млрд руб. "За последние полгода количество операций по оплате товаров и услуг через СБП сильно выросло — в 6,5 раза",— отмечала 18 апреля и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.