Как сдержать цены на пластмассу

19 апреля. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает продавать на бирже не менее 10% отдельных категорий нефтегазохимической продукции (парафины, ортоксилол, толуол), сообщила служба.

В ведомстве полагают, что это "позволит предотвратить необоснованный рост цен и расширит линейку возможностей для реализации товаров".

"Национальный план развития конкуренции предусматривает реализацию парафинов, ортоксилола, толуола на бирже не менее 10% от объемов продаж на территориидля каждого производителя, занимающего доминирующее положение. Кроме того, документ предусматривает расширение номенклатуры продукции химической и нефтехимической промышленности для её реализации в рамках биржевой торговли", - говорится в сообщении.

Так, ФАС России разработала проект приказа, где предлагает расширить перечень категорий товаров, по которым нужно установить норматив продаж: ортоксилол нефтяной, толуол нефтяной, полиэтилен высокого давления, полиэтилен низкой плотности, поливинилхлорид суспензионный, пропилен, полипропилен, парафин нефтяной жидкий, бензол нефтяной, линейный алкилбензол, полиалкилбензол, алкилбензолсульфокислота, стирол, сольвент нефтяной, глицерин, аммиак безводный сжиженный марка Б, сера гранулированная, сера жидкая, кислота серная, дисперсия для производства лакокрасочных материалов, ангидрит фталевый, ангидрит малеиновый технический, смолы эпоксидно-диановые неотвержденные, спирт бутиловый, спирт изобутиловый, бутилацетат, этилацетат, винилацетат, бутилакрилат.

Предварительно ФАС предлагает установить по этим категориям норматив также не менее 10%. Но, замечают в службе, к следующему заседанию Биржевого комитета, которое состоится 21 апреля 2022 года, компании могут направить свои позиции для обсуждения нормативов и регулярности продаж.

По мнению службы, развитие биржевой торговли позволит создать экономически обоснованный индикатор стоимости продукции и обеспечит дополнительный канал сбыта для предпринимателей, в том числе малого и среднего бизнеса.