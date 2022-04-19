Продажи застройщиков в апреле просели вдвое

19 апреля. FINMARKET.RU -застройщиков в крупных городах России в апреле, по сравнению с мартом, просели вдвое. С 1 апреля начали действовать новые условия льготной ипотеки под 12% вместо 7% — такая ставка у граждан не ассоциируется с выгодной, поэтому они не спешат заключать новые сделки, считают эксперты. Застройщики уже рассматривают вариант снижения цен на жилье, рассказали два источника, близких к столичным девелоперам, пишут "Известия".

.В апреле, по сравнению с мартом, количество бронирований первичных квартир в крупных городахснизилось в среднем на 50–55%, рассказал "Известиям" руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев. С 1 апреля начали действовать новые условия льготной ипотеки под 12% вместо 7% — такая ставка для граждан не ассоциируется с выгодной и они не спешат заключать новые сделки, пояснил он.

"Действительно, мы получаем такие сигналы от строительного сообщества", — подтвердил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По словам заместителя генерального директора агрегатора "ДомДа" Дмитрия Екимова, рынок замер, сильно просела активность покупателей, не заключаются новые ипотечные сделки, прекратились покупки за наличный расчет. Впрочем, это было вполне предсказуемо, отметил заместитель директора по продажам ГК "Гранель" Сергей Нюхалов. Продажи сдерживаются из-за роста ставок как по ипотеке, так и по банковским вкладам. Увеличение доходности депозитов частично переориентирует спрос в отрасли на финансовый сектор, сказал девелопер.

Люди откладывают покупку в надежде на снижение ипотечных ставок или скидок на квартиры со стороны девелоперов, отметил Сергей Зайцев. Также снижению спроса способствуют нестабильность и неопределенность ситуации в экономике и на рынке недвижимости, добавил он. Кроме того, ограничения, связанные с зарубежными соцсетями, ударили по маркетинговым кампаниям, проводимым застройщиками, сказал коммерческий директор ГК "Страна Девелопмент" Александр Гуторов.

Как рассказали "Известиям" источники, близкие к столичным девелоперам, застройщики рассматривают варианты снижения цен на жилье — делать скидки или проводить специальные акции.

Большинство компаний будут вынуждены стимулировать спрос тем или иным способом, подтвердил Дмитрий Екимов. Размер дисконта будет определяться в зависимости от экономики застройщика и его возможностей, максимальные скидки могут доходить до 20–30%, считает он.

Небольшое снижение цен в последние недели — это шоковая реакция застройщиков, чтобы хоть как-то поддержать продажи, полагает член правления AREA, управляющий партнер Savills Дмитрий Халин. Но по итогам года подорожание жилья составит как минимум 7% и выше, считает он.

По мнению Сергея Зайцева, если никаких кардинальных мер в отношении стимулирования спроса и снижения ипотечных ставок в ближайшей перспективе предпринято не будет, то низкий спрос на первичное и вторичное жилье сохранится до конца июня. Затем рынок постепенно адаптируется и начнет восстанавливаться, полагает эксперт.