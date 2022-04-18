За хранение криптовалют вне бирж предлагают ввести уголовное наказание

18 апреля. FINMARKET.RU - Зана некастодиальных криптокошельках, то есть вне традиционных счетов на криптобиржах, следует ввести уголовную, говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) в ЦБ и ведомства.

Как рассказал "Известиям" вице-президент АБР Анатолий Козлачков, существуют серьезные проблемы с взысканием криптовалюты должников и преступников, хранящейся на некастодиальных кошельках. По его словам, разработанная АБР концепция обращения взыскания на некастодиальные криптовалюты предусматривает введение уголовной ответственности за факт хранения криптовалюты на некастодиальных кошельках в случае, если она не была задекларирована. Такой подход представляется более логичным, но сейчас ассоциация склоняется к гражданско-правовому, при котором уголовная ответственность должна наступать не за само владение такими кошельками, а за отказ в предоставлении ключей уполномоченным органам, пояснил вице-президент АБР.

В случае установления связи должника и анонимного криптокошелька перед лицом может быть поставлен выбор: либо выдать ключ, либо подвергнуться наказанию за сокрытие имущества в форме цифровых активов, говорится в документе. Установление ответственности, по замыслу банкиров, позволит предотвращать отток капитала посредством открытия некастодиальных криптокошельков.

Уголовно-правовой подход позволит уравнять всех субъектов крипторынка "в качестве лиц, обязанных платить налоги", и позволит снять противоречие между подходами Банка России и Минфина к регулированию оборота криптовалют, считают в АБР. Реализация же гражданско-правового решения проблемы осложняется техническими сложностями с принудительным вскрытием некастодиальных криптокошельков, признают банкиры.

Необходимость жестких мер ответственности мотивируется задачей создания в России "замкнутого контура обращения криптовалют", который, по мнению АБР, невозможен без эффективной системы обращения взыскания на некастодиальные криптовалюты. Этому препятствуют два фактора: во-первых, анонимность владельцев таких криптокошельков и, во-вторых, техническая сложность их вскрытия без согласия собственников. Это делает практически нереализуемым принудительное взыскание таких активов.

Однако уже существуют и активно используются технологии по деанонимизации владельцев криптоактивов, указывается в концепции АБР. По словам Козлачкова, правоохранительные органы уже давно прибегают к услугам специальных компаний, которые могут отслеживать цепочки трансакций в блокчейне и таким образом устанавливать принадлежность криптоактивов конкретным лицам и связь с противоправными действиями. Цена одной такой услуги составляет порядка $10 тыс., уточнил он. В связи с этим требуются отечественные государственные аналоги, уверен вице-президент АБР.

Росфинмониторинг считает, что предложение банков заслуживает внимания. В Минфине рассказали, что инициатива к ним пока не поступила, но министерство готово рассмотреть ее в установленном порядке. В Банке России от комментариев отказались.

Депутаты и эксперты, в свою очередь, называют ее слишком радикальной и труднореализуемой.