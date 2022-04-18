18 апреля. FINMARKET.RU - Экологический туризм в России набирает обороты - в 2021 году федеральные заповедники, заказники и национальные парки посетили 10,6 млн человек. Общий прирост составил 58%, рассказал "Российской газете" министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. В этом году цифры ожидаются не меньше, кроме того, власти намерены запустить альтернативу Booking.com для особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

По данным Ростуризма, общий поток российского туризма в 2021 году составил свыше 110 млн человек. Таким образом доля экотуризма составляет 10%.

Одна из задач нацпроекта "Экология" - повысить к 2024 году посещаемость ООПТ до 10,3 млн человек в год. "Мы уже этот показатель перевыполнили. На 2022-й было запланировано 8,6 миллионов посетителей в год, но уже сейчас мы видим, что посещаемость будет не меньше 2021 года. За первый квартал наши ООПТ посетили уже 1,7 млн человек. И это еще не сезон", - подчеркнул Козлов.

Минприроды рассчитывает, что закон об экологическом туризме заработает 1 марта 2023 года. Цель законопроекта - заложить единые основы правового регулирования туризма и рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях, а также механизмы привлечения инвесторов для создания объектов туристической и рекреационной инфраструктуры. "Тут важно соблюсти принцип - не навреди природе. Поправки разрабатывались с учетом мнений ученых, других специалистов по охране природы, экологов. Всех заинтересованных сторон", - отметил глава Минприроды.

По его словам, впервые будет введено понятие "туризм на особо охраняемых природных территориях". То есть это ответ на многочисленные рассуждения и на разное понимание отдыха на ООПТ, сообщил Козлов.