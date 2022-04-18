Нацпроекты стали дороже почти на 30%

18 апреля. FINMARKET.RU - Эффективность бюджетных расходов – особенно на нацпроекты – в новых условиях приобретает особую важность, пишет "Независимая газета". Как сообщили изданию в Минфине, предусмотренный объем средств на нацпроекты в этом году уже почти на 620 млрд руб. превысил прошлогодние значения, составив около 2,9 трлн руб. Лимиты доведены, обязательства взяты, началось освоение, и оно идет быстрее, чем раньше. Предпринимателям должно помочь увеличение авансирования. Но по нацпроектам ситуация очень разная. Есть тройка лидеров с кассовым исполнением более 40%: здравоохранение, жилье, наука. У некоторых же показатель до сих пор около 10%: экология, культура, образование, цифровая экономика, экспорт. Судя по объяснениям ведомств, пока далеко не все меры предполагают авансовый метод финансирования, часть оплачивается по факту понесенных затрат. Кроме того, влияют инфляция, импортозамещение, иногда – погода.

По состоянию на 10-е числа апреля в сводной бюджетной росписи федерального бюджета на реализацию национальных проектов предусмотрено более 2,9 трлн руб., что почти на 620 млрд руб., или на 27%, больше объемов, которые были зафиксированы на аналогичную дату прошлого года, сообщили "НГ" в пресс-службе Минфина.

Причем эта сумма уже больше и фактического исполнения нацпроектов за весь 2021 год (тогда было потрачено свыше 2,5 трлн руб.), и изначально заложенного в бюджете-2022 плана – тогда речь шла примерно про 2,8 трлн руб. "Таким образом, объем расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов в текущем году не только не уменьшался, но и увеличен как в сравнении с первоначальным планом, так и с уровнем прошлого года", – пояснили в ведомстве Антона Силуанова.