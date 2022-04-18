Финорганизации лишили возможности проверять паспорта новых клиентов через Минцифры

18 апреля. FINMARKET.RU - Финансовые организации лишили возможности проверять паспорта новых клиентов через Минцифры в едином сервисе упрощенной идентификации системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Письмо с указанием отключить от использования сервиса все организации, кроме "Почта банка", 7 апреля зампред правительства Татьяна Голикова направила министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву, пишут "Ведомости"

Отключение от системы привело к проблемам с открытием счетов новым клиентам у некоторых крупных брокеров. "Открытие новых счетов с учетом текущих проблем очень сложное, мы испытываем сложности с работой СМЭВ", - говорит представитель "Открытие инвестиций". Проблему подтверждает и представитель брокера БКС.

В начале апреля МВД в одностороннем порядке отключило Минцифры от сервиса, с помощью которого Минцифры проверяло соответствие ФИО и паспорта гражданина, получая сведения от брокера и УК через УПРИД, сделав таким образом использование сервиса УПРИД невозможным для проведения удаленной идентификации, объясняет вице-президент НАУФОР Екатерина Андреева.

Проведение удаленной идентификации с использованием сервиса УПРИД по набору данных последние несколько лет было основным способом для брокеров-НФО и управляющих компаний заключить договор онлайн, говорит Андреева. По оценкам НАУФОР, только за 2021 г. общее количество инвесторов, заключивших брокерский договор таким способом, составило 1,6-1,7 млн человек.

Всетеперь должны осуществлять упрощенную идентификацию клиентов через СМЭВ напрямую с МВД, ПФР и ФНС - сейчас это условие выполняют не все организации, объясняет представитель Минцифры. Отсутствие у брокеров доступа к сервису тем не менее не означает, что их новыене смогут открыть счета дистанционно: брокерам необходимо завершить переход на работу с сервисами государственных органов напрямую, заключает он.