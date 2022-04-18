Ритейлеры пересматривают планы развития

18 апреля. FINMARKET.RU - Кризис в экономике вынуждает ритейлеров пересмотреть своиразвития.

X5 Group переформирует отдел развития сети "Перекресток", сообщили "Коммерсанту" в компании. Там добавили, что часть сотрудников будет заниматься другими актуальными для группы направлениями.

Во "Вкусвилле" сообщили, что заморозили часть проектов и сосредоточились на направлениях с краткосрочным результатом. Освободившихся сотрудников ритейлер перераспределяет на другие задачи, уточнили в сети. В "Азбуке вкуса" продолжают реализовывать проекты, которые к началу кризиса уже были на высокой стадии готовности, но новые приостановили. "Мы незначительно сокращаем открытие новых точек, поэтому на персонале это не отразилось",- утверждают в компании. Менеджер отдела развития одного из алкогольных ритейлеров рассказал "Ъ", что из-за кризиса сеть отказалась от планов открыть до 1 тыс. магазинов в этом году и сокращает более 80% персонала, занимавшегося поиском помещений и их проектированием для новых точек продаж.

Собеседник "Ъ" в консалтинговой компании говорит, что открытие новых точек приостановили и непродуктовые, например "М.Видео-Эльдорадо" и Inventive Retail Group (управляет фирменной розницей re:Store, Samsung и др.).