Авиакомпании готовятся запустить новые маршруты за границу со стыковкой в Сочи

18 апреля. FINMARKET.RU - Транспортная клиринговая палата (ТКП) заключила многостороннее соглашение с авиакомпаниями, в том числе с "Аэрофлотом", о развитии сетки трансферных маршрутов через аэропорт Сочи за границу, сообщил "Известиям" представитель компании.

На первом этапе речь идет о появлении в продаже билетов по 246 новым маршрутам через Сочи в Ереван, Каир, Тель-Авив, города Турции (Стамбул, Анталью, Даламан, Бодрум) и Узбекистана (Ташкент, Бухара, Самарканд, Фергана, Ургенч). Продажи билетов уже открыты на сайтах онлайн-агентов и доступны у российских метапоисковиков, сообщили в ТКП. Но не по всем 246 маршрутам пока есть рейсы и билеты.

- Техническая возможность организовать продажу билетов по этим перевозкам на сайте самого "Аэрофлота" в настоящее время отсутствует. Но в проработке находится вопрос открытия продаж на сайтах авиакомпаний - партнеров "Аэрофлота". Также ведутся переговоры с управляющей компанией аэропорта Сочи об открытии продаж на сайте аэропорта, - уточнил представитель ТКП.

Как выяснили "Известия", пока к проекту подключились авиакомпании Nordwind, "Уральские авиалинии", "Ижавиа", Utair, "Азимут", Nordstar, "Ямал" и Red Wings. Но представитель ТКП уточнил, что соглашение подписали 24 перевозчика. Они будут выполнять рейсы из 34 российских городов, в том числе Барнаула, Владикавказа, Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Калуги, Краснодара, Магнитогорска, Минвод, Норильска, Салехарда и других.

Более половины новых рейсов до Сочи выполнит Nordwind (52%), большая доля придется на Utair (16%) и "Азимут" (15%). Напротив, Red Wings подвезет пассажиров только из Саранска.

Новый продукт сделает покупку единого трансферного билета удобнее для пассажиров, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Неудобство может возникнуть на этапе прилета в Сочи, ведь в этом аэропорту отсутствует связная багажная система для трансферных рейсов. Сочи никогда не был хабом, а работал по модели point-to-point: пассажиры летели до Сочи, а не следовали через него. То есть пассажирам по прилете в аэропорт придется получить багаж, а затем заново его зарегистрировать и сдать на второй рейс. Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев считает, что переоформление багажа - это не столь критичный момент.

В ТКП уточнили, что такой же проект вместе с "Аэрофлотом" был запущен и в аэропорту Красноярска - чтобы связать рейсы региональных российских авиакомпаний с магистральными направлениями "Аэрофлота" в единую сеть перевозок.