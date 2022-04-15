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15 апреля 2022 года 10:09
ФАС знает, как ограничить рост тарифов на услуги связи
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Елена Афонина/ТАСС
15 апреля. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба будет оценивать обоснованность изменения тарифов на услуги связи с учетом уровня инфляции. Соответствующие методические рекомендации уже направлены в территориальные органы ведомства, сообщили "Российской газете" в пресс-службе ФАС. Документ был разработан в рамках исполнения Плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. План, в частности, предполагает введение механизма поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции. Согласно новым правилам, ФАС будет оценивать соответствие изменения тарифов уровню инфляции. Ориентиром станут данные Росстата за период с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца, в котором произошло изменение цен. "Если уровень повышения тарифов будет превышен, ведомство проведет анализ экономической обоснованности их изменения. В случае, если по результатам анализа будет установлено, что уровень изменения тарифов не соответствует индексу потребительских цен, ФАС будет принимать меры антимонопольного реагирования - возбуждение антимонопольных дел", - подчеркнули в пресс-службе ФАС. Кроме того, операторы связи будут обязаны уведомлять антимонопольное ведомство о планируемых изменениях тарифов за 14 дней. В ведомстве рассчитывают, что новые правила повышения тарифов позволят обеспечить "баланс интересов потребителей и операторов связи, а также сделать тарифообразование на услуги связи более прозрачным". И.о. директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ, партнер коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Олег Москвитин отмечает, что инициатива ведомства отражает интересы не только потребителей услуг, но и самих операторов связи. По словам эксперта, операторы смогут индексировать тарифы в пределах инфляции, которая является "достаточно объективным показателем удорожания, в том числе, и себестоимости таких услуг". Москвитин отметил, что в методических рекомендациях ФАС подтверждает, что не будет возбуждать дела за сам факт превышения уровня инфляции при индексации тарифов. Окончательное решения о санкциях будет приниматься после анализа причин роста цен, что, по словам эксперта, соответствует принципам рыночной экономики и антимонопольного регулирования.
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