Лесопромышленный комплекс ожидает падения экспортных доходов

15 апреля. FINMARKET.RU - Российский лесопромышленный комплекс после рекордного 2021 года из-за санкций лишился возможности поставлять в Европу лесопродукцию на $4-6 млрд в год. Запрет на поставки коснулся практически всех групп товаров.

Как сообщили "Коммерсанту" в "Рослесинфорге", под санкции ЕС попало экспортного товара на $6 млрд. Там отметили, что в прошлом году на "недружественные" России страны пришлось 45,8% от общего объема экспорта лесопродукции, 75% из которых были поставлены в страны Европы. В целом поставки продукцииза рубеж в 2021 году превысили $17,5 млрд (рост на 38,7%). Еще около 9% в поставках, которые могут остановиться из-за санкций, пришлось на Америку, которая также вслед за Европой подготовила, но пока не приняла новый пакет мер, куда вошла продукция ЛПК. В 2021 году российские компании экспортировали на этот рынок товаров на $1,6 млрд.

Оценки потерь агентства WhatWood оказались чуть ниже. Там считают, что запрет ЕС на поставки коснулся продукции ЛПК как минимум на $3,8 млрд в денежном выражении и 15,3 млн тонн в натуральном выражении на базе показателей 2021 года. Основу зарубежных поставок составляют пиломатериалы ($1,4 млрд) и фанера ($0,8 млрд). При этом в агентстве отмечают, что в действительности цифры еще выше. Крупнейшие покупатели российской лесной продукции, попавшей под ограничения, в ЕС - Финляндия, Германия, Эстония и Нидерланды.

В WhatWood ожидают, что лесопромышленники переориентируют часть объема продукции на внутренний рынок или страны Азии. Но, говорят там, важнейший рынок сбыта российской продукции лесопереработки - Китай - также может впоследствии попасть под влияние ограничительных мер, поскольку реализация продукции, произведенной из российских пиломатериалов, в страны ЕС и США может быть прекращена.

В WhatWood полагают, что оперативно и в полном объеме перенаправить весь объем попавшей под запрет лесной продукции на китайский рынок российским экспортерам вряд ли удастся, в частности, из-за жестких карантинных ограничений. К тому же, отмечают в WhatWood, Китай - не тот рынок, который готов покупать из России лесные продукты задорого.