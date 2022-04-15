В России хотят разрешить покупать вторичку с ипотекой продавца

15 апреля. FINMARKET.RU - В России предложили продавать залоговое вторичное жилье с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей. Такую инициативу в правительствои ЦБ направила федеральная компания "Этажи", пишут "Известия"

Сейчас при продаже квартиры, которая была куплена в ипотеку, банк выдает покупателю новый кредит - это невыгодно при действующих более высоких ставках. Сохранение же условий при перезаключении договора позволит обеспечить доступность вторичного жилья и поддержать спрос без дополнительных субсидий со стороны государства, сказал газете директор компании Ильдар Хусаинов. При этом банки должны проверять покупателя так же, как при выдаче новой ипотеки, подчеркнуто в обращении.

Как напомнил эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота, сейчас средние ставки по кредиту на вторичное жилье составляют порядка 18-24%, К июлю они могут опуститься до 17% при условии продолжения тренда на снижение ключевой ставки и при отсутствии новых шоков, считает он.

По словам специалистов, мера особенно актуальна, поскольку число запросов на продажу ипотечных квартир увеличилось, говорят эксперты, однако не исключили, что реализацияможет нести риски для банков.

Сегодня такая манипуляция отражается на показателе качества кредитного портфеля банков, сказал Хусаинов. Поэтому следует поступить по аналогии с ипотечными каникулами, которые признали не портящими кредитный портфель банков, пояснил он.

По его словам, технически покупатель будет продолжать выплачивать ипотеку бывшего владельца квартиры по прежним условиям. Если оставшегося долга и собственных средств покупателя не хватит на оплату стоимости квартиры, то недостающая сумма должна выдаваться уже по текущей ипотечной ставке, считает Хусаинов.

Как говорит Бархота, предложение риелторов имеет рациональную основу и подкреплено потребностями граждан, при этом он назвал потенциальные риски для банков. Во-первых, реализация залогового жилья с сохранением действовавших условий ипотеки - это нетипичный процентный риск для кредитора, так как актуальные условия ипотечного предложения значительно отличаются, сказал он. Это значит, что потенциальные покупатели будут искать именно такие квартиры, и не будут брать кредиты по действующим ставкам, полагает эксперт.

Во-вторых, покупка таких квартир может означать, что потенциальные заемщики могут себе позволить кредит только по более низким ставкам, которых сегодня уже нет - вероятность утраты платежеспособности также возрастает, считает Бархота.

По его словам, для нивелирования рисков банки могли бы менять фиксированную ставку на плавающую - когда процент выше, но ежемесячный платеж тот же, а срок кредитования больше.