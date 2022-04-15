Госдума не будет спешить с принятием закона о внешнем управлении

15 апреля. FINMARKET.RU - Внесенный 12 апреля в Госдумуо внешнем управлении компаниями с иностранным участием, которые объявили об уходе с российского рынка, может быть рассмотрен в первом чтении не раньше мая. Об этом сказал "Ведомостям" собеседник в Госдуме и подтвердил источник, близкий к администрации президента. Саму инициативу, разработанную Минэкономразвития, на правительственной комиссии утвердили более месяца назад.

Инициатива описывает критерии для введения внешнего управления (к примеру, 25% работающей в Россиидолжны находиться под контролем лица из недружественного государства и иметь "существенное значение" для российской экономики); процедуру введения (решение будет инициировать межведомственная комиссия при Минэкономразвития); способы работы внешней администрации (в том числе передача российской структуре в доверительноепакета акций иностранцев) и т. д. В вопросе скорости принятия этой инициативы теперь "мяч на стороне Охотного Ряда", заявил один из собеседников "Ведомостей", близких к правительству.

Работа с законопроектом будет вестись в обычном порядке, подчеркивает близкий к Госдуме источник. По словам первого зампреда фракции "Единая Россия" Дмитрия Вяткина, запущена стандартная процедура рассмотрения законопроекта. Он отметил, что законопроект "достаточно объемный", но нет никакой сложности с тем, чтобы "спокойно принять его в весеннюю сессию".

Как говорит еще один близкий к правительству источник "Ведомостей", форсировать инициативу "никто не собирается", но она представляет собой "сигнал иностранным партнерам".