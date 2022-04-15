Орешкин: главный ответ на цены - увеличение предложения

15 апреля. FINMARKET.RU -на некоторые категории товаров после резкого всплеска в последние 1,5 месяца могут снизиться, полагает помощник президента РФ Максим

По его словам, на фоне рекордного спроса и перебоев с комплектующими цены на некоторые товары в марте резко выросли, но сейчас уже происходит их разворот по ряду позиций, и он будет только усиливаться.

"То, что произошло в конце февраля - начале марта, для розничного рынка это был двойной шок. С одной стороны, мы увидели сокращение импортных поставок ряда товаров, мы увидели перебои с комплектующими на отдельных российских производствах. То есть предложение чуть-чуть подсократилось. В то же самое время, мы увидели рекордный уровень потребительского спроса. Рынок среагировал для того, чтобы уравновесить уменьшившееся предложение. С резким ростом спроса, ростом ценовых котировок", - пояснил он всплеск цен на ряд товаров в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

"Мы видим сейчас, что по ряду категорий уже пошел потихонечку откат вниз. На самом деле, он будет усиливаться. Потому что предложение будет постепенно восстанавливаться. У нас нет дефицита масштабного, в магазинах продукция есть", - ожидает Орешкин.

"Да, понятно, что рост инфляции бьет по доходам и покупательной способности населения. Но социальные выплаты будут увеличиваться, тем самым поддерживая потребительскую способность наименее обеспеченных слоев населения. Поэтому, главный ответ на цены - это увеличение предложения. Нужно расшивать проблемные места с точки зрения предложения товаров на внутреннем рынке: международная логистика, внутреннее производство... С какими-то отраслями работать индивидуально", - добавил он.

По данным Росстата, в марте из непродовольственных товаров более всего выросли цены в РФ на электротовары и другие бытовые приборы: автоматические стиральные машины - на 46,3%, холодильники - на 35,0%, бытовые плиты - на 27,5%. Среди телерадиотоваров и персональных компьютеров увеличились цены: на флеш-накопители USB - на 36,8%, мониторы для настольного компьютера - на 36,6%, моноблоки - на 24,8%, телевизоры - на 22,9%, ноутбуки - на 21,6%. Среди прочих непродовольственных товаров подорожали: ювелирные изделия - на 36,4%, фотоаппараты - на 33,7%, новые легковые автомобили иностранных марок - на 29,2%.

При этом, по данным Росстата, цены на ряд товаров в начале апреля начали снижаться - так, за неделю со 2 по 8 апреля цены на смартфоны снизились на 1,7%, телевизоры - на 5,8%, электропылесосы - на 9,1%.