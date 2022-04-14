За холод в квартирах коммунальщиков накажут существенным штрафом

14 апреля. FINMARKET.RU - Госдума готовит ко второму чтению проект поправок в КоАП, повышающийдля теплосетей и водоканалов за холод в батареях, недостаточно горячую воду и другие недоработки в квартирах, пишет "Российская газета"

Теплосеть, водоканал или управляющая компания, которые неоднократно заставляют граждан мерзнуть, будут рисковать штрафом до 100 тыс. рублей. Такую максимальную планку штрафа предлагает установить правительство страны в поправках ко второму чтению.

В КоАП уже есть статья, наказывающая за "Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами". Как отмечает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, размер штрафа, предусмотренный в ней, не индексировался с 2007 года. Сейчас он составляет для юрлиц 5-10 тыс. рублей. Проектом же предлагается расширить статью. Для управдомов, не сумевших обеспечить уют, штраф останется в тех же размерах. А для ресурсоснабжающих организаций, например, теплосетей и водоканалов, санкции будут повышены. За первое нарушение оштрафуют на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. За повторное нарушение, то есть новое отключение воды или тепла, теплосеть или водоканал заплатят уже штраф на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

По словам авторов проекта, невысокие штрафы позволяют ресурсоснабжающим организациям использовать непредоставление или некачественное предоставление коммунальных услуг как инструмент взыскания задолженностей.

Инициаторы проекта - группа депутатов Госдумы - также приводят массу примеров из разных регионов. Где-то без тепла остались инвалиды. Где-то людям несколько недель приходилось сидеть зимой без горячей воды. А где-то люди сидели без горячей воды и по нескольку месяцев, тогда как за окном была минусовая температура. Коммунальщики, переставшие согревать население теплом, обязаны за это заплатить.

Еще важный момент: жильцы праве требовать компенсаций в случае, если горячая вода отсутствует сверх допустимых сроков или если ее температура не соответствует установленным нормам. Согласно правилам, температура горячей воды в кране должна быть не ниже 60 C и не выше 75 C.