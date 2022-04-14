Как безработным помогут найти работу

14 апреля. FINMARKET.RU - Вцентры занятости должны будут предоставлять услуги гражданам не только лично, но и в электронном виде через портал "Работа в России". В большинстве случаев - по одному заявлению без предоставления дополнительных документов: все сведения загрузятся автоматически из информационных систем различных ведомств. Также с гражданами будут работать карьерные консультанты. Соответствующие проекты стандартов разработал Минтруд, пишет "Российская газета"

Для получения официального статуса безработного нужно подать электронное заявление на портале "Работа в России", с которым теперь должны взаимодействовать все центры занятости. Все необходимые сведения о соискателе центры занятости смогут уточнить самостоятельно.

С безработных сняли и обязанность лично приходить к трудовому инспектору и расписываться за получение выплаты. Граждан будут просто уведомлять о признании их безработными и назначении им пособия по безработице через портал госуслуг, а также в "личном кабинете" на портале "Работа в России". Предлагать вакансии гражданам также будут дистанционно.

в организации собственного дела включает подготовку бизнес-плана, получение знаний и навыков, необходимых для предпринимательской деятельности, а также единовременную финансовую выплату при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, создании компании или фермерского хозяйства.

Также центры занятости будут предоставлять гражданам и работодателям услугу по профилированию. Таким образом, центры занятости должны стать государственными кадровыми агентствами.

Планируется, что уже в этом году через центры занятости можно будет найти работу в другом регионе, они будут помогать соискателям и членам их семей в переезде на место жительства в другую местность.