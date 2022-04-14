Пластиковые товары подорожали в марте на 10–50%

14 апреля. FINMARKET.RU -полимерной упаковки и другой продукции переработки пластиков с февраля поднялина свои товары на 10–50%, и в апреле этот рост может продолжиться. По словам собеседников "Коммерсанта" , наиболее существенно выросли цены на сложные виды полимерных труб, сложные строительные и теплоизоляционные материалы. Источники издания объясняют это удорожанием обслуживания импортного оборудования и закупки иностранных компонентов, ростом банковских ставок и опасениями дальнейшего ухудшения ситуации. В то же время стоимость простых полимерных труб для ЖКХ и газификации осталась на уровне февраля.

Зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов оценивает текущий рост цен на полиэтиленовую пленку и полипропиленовые мешки на уровне 50% год к году.

По его словам, по упаковке, которая закупается за рубежом, многие поставщики перевели расчеты на предоплату в валюте: за месяц в среднем цены выросли на 15–20%. Стоимость некоторых видов упаковки, например гибкой, выросла на 42–45% в евро. Поставщики вынуждены увеличивать свои расходы на упаковку вне зависимости от места ее производства, отмечает Леонов.

Производители пластиков уверяют, что рост цен на упаковку не должен отразиться на конечных товарах, так как составляет не более 1–3% в его стоимости. Однако источники “Коммерсанта” среди ритейлеров уверены, что если цены на упаковку и дальше будут расти такими темпами, это может вызывать реакцию регулятора.