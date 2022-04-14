Переход на российские материалы для строителей упростят

14 апреля. FINMARKET.RU - Возведение школ или поликлиник не будет затягиваться из-за того, что строители вынуждены сейчас искать стройматериалы или оборудование у других поставщиков. С 14 апреля вступает в силу постановление правительства об упрощенном порядке прохождения госэкспертизы, пишет "Российская газета"

Строительная отрасль более остальных готова к импортозамещению, отмечает член Общественного совета при Минстрое России Рифат Гарипов. Но с некоторыми материалами и оборудованием больше сложностей - из-за дефицита деталей, которые ранее закупались на Западе. В прошлом году, например, 30% лифтов были импортными, сейчас застройщики активно ищут им замену на внутреннем рынке. Доля импортного специализированного оборудования в медицинских объектах иногда доходит до 50%, высоки объемы зарубежного оборудования - мультимедиа-систем, светового оборудования - в музеях, цирках, театрах и других объектах культуры, рассказывал "РГ" гендиректор компании "Единый заказчик" Карен Оганесян. В части собственно стройматериалов на знаковых объектах импорт доходит до 20-30% - это обычно инженерное оборудование.

"Вопрос импортозамещения сейчас стоит очень остро. Одни зарубежные производители ушли с российского рынка, другие приостановили поставки из-за сложностей с логистикой, плавающих курсов валют и непонятных сроков доставки грузов", - отмечает руководитель архитектурной мастерской N 1 Градостроительного института "Мирпроект" Максим Долгов. Однако при замене оборудования на аналогичное российское или азиатское необходимо проходить повторную госэкспертизу. Постановлением правительства этот порядок упрощается. Разрешается вносить в проектную документацию изменения без проведения повторной экспертизы, если сметная стоимость строительства вырастает не более чем на 30% и не более чем на 100 млн рублей. Если эти "пороги" превышены, то повторная экспертиза проводится, но в упрощенном порядке: сокращен список документов, проверка должна длиться не более 14 рабочих дней, а плата за это не взимается, поясняет пресс-служба Главгосэкспертизы. Эти правила будут действовать до конца нынешнего года.