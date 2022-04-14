Ритейлеры начали снижать цены

14 апреля. FINMARKET.RU - Ритейлеры начали снижатьи возвращать большие распродажи. За последнюю неделю сеть "М.Видео-Эльдорадо" вдвое расширила список товаров, которые участвуют в распродажах и снижении цен, - до нескольких тысяч наименований. Основные скидки сейчас составляют 10-30%, в некоторых случаях - до 50%. Об этом "Известиям" рассказали в компании. На часть социально значимых товаров продолжают действовать зафиксированные в феврале цены, добавили там. Кроме того, компания запустила кредитное предложение и кешбэки, уточнили в компании.

По сравнению с первой половиной марта стоимость большинства товаров в салонах МТС снизилась на 10-30%, а количество акций и скидок на гаджеты выросло более чем вдвое, сказали "Известиям" в пресс-службе оператора. В "Мегафоне" запустили стимулирующие акции на ряд товаров, например, на наушники, фитнес-трекеры и аксессуары, сообщил директор оператора по продажам Давид Борзилов. Дело в том, что в компании фиксируют снижение потребительского спроса, пояснил он.

Ритейлеры во многом стараются поддержать интерес покупателей за счет различных акций и распродаж, но глобальные факторы экономической нестабильности пока не исчезли, сказал "Известиям" представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов. Например, в Шанхае зафиксирована новая вспышка COVID-19, это серьезно повлияет на производство и доставку товаров, пояснил эксперт. Поэтому пока преждевременно делать прогнозы насчет цен, добавил он.

К возвращению больших акций и снижению цен готов и продуктовый. Сразу два лидера отрасли - X5 Group ("Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") и "Магнит" (включает "Дикси") - направили партнерам письма о снижении закупочных цен.

В X5 Group увидели четкую тенденцию к стабилизации и укреплению рубля и уверены, что производители и розница должны отреагировать на изменения. Торговая сеть предложила партнерам обновить отпускные цены: пересмотреть причины и обоснованность заявленного с 1 марта по 7 апреля подорожания товаров и снизить их стоимость, сказано в письме компании.

"По данным ФНС на 5 апреля, зафиксировано заметное снижение спроса на ряд товаров, которые уже закуплены впрок. Его падение по ряду позиций вместе с укреплением курса рубля, конечно, задает определенные тренды на снижение цен. Но это не может произойти быстро, - сказал "Известиям" замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. - Ведь цены всегда очень быстро реагируют на неблагоприятные факторы, а вот на улучшение экономической ситуации они реагируют медленнее".