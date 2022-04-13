.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
S&P понизило и отозвало рейтинги Evraz, X5 Retail, Yandex, Borets и Eurasia Drilling, а также VEON и Softline
13 апреля 2022 года 09:59
Выпущенные в РФ карты UnionPay попали под прессинг
|0
Zuma\ТАСС
13 апреля. FINMARKET.RU - Спрос на карты китайской UnionPay продолжает расти. По экспертным оценкам, число эмитированных карт системы в РФ на сегодняшний день около полумиллиона, это в десять раз больше, чем на начало марта. Существенная часть из них - виртуальные, то есть предполагают использование для оплаты товаров в интернет-магазинах. Но с этим, выяснилось после получения карт, как раз есть проблемы, пишет "Коммерсантъ". Многие иностранные магазины и их банки-эквайеры отсекают любые платежи с карт, выпущенных в РФ, в том числе и UnionPay. Повлиять на эту ситуацию могла бы сама система, потребовав от эквайеров на местах исполнять обязательства. Но в UnionPay предпочитают не вмешиваться.
.
Ключевые слова: РФ, пластик, магазины, блокировка
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.