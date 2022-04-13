Цветоводы могут столкнуться с дефицитом

13 апреля. FINMARKET.RU - Евросоюз запретил поставки в Россию некоторых цветов и посадочного материала для их выращивания.самих цветов участники рынка надеются заменить поставками из дружественных стран. Но заменить европейский селекционный материал нам пока нечем, пишет "Российская газета".

Под запрет попали розы, рододендроны, азалии, а также клубни и луковицы растений. Однако страны ЕС могут самостоятельно разрешить поставки, если сочтут, что они нужны для гуманитарных целей.

По данным ассоциации "Теплицы России", 80% всех цветов на отечественном рынке - импортные. Пока срезанные розы, герберы, хризантемы и другие цветы в Россию едут, рассказал "РГ" вице-президент ассоциации "Теплицы России" Александр Литвиненко. Торговля работает в основном с цветами из Голландии и Эквадора, а также из Израиля, Таиланда и Китая. Оттуда завозится экзотика, пояснила коммерческий директор тепличного комплекса "Подосинки" Ирина Земцева.

Но несмотря на запрет поставок из европейских стран, Россия без цветов не останется, считает эксперт. Скорее всего, они будут завозиться через дружественные страны - Беларусь, Казахстан, Армению. Так, Армения - основной поставщик цветов в южные регионы России. Страна вполне может заменить цветы, которые выращиваются в Эквадоре, говорит Земцева. Но из-за длинной и сложной логистики импорт окажется дорогим. Поэтомубудут стараться закупить продукцию у отечественных теплиц.

А вот запрет на поставку посадочного материала создаст трудности как для профессиональных производителей цветов на срезку (роза, лилия, гербера, астромерия, эустома), так и для садоводов-любителей, считает Александр Литвиненко. И здесь отечественной замены нет - в России селекция отсутствует, утверждает Земцева. Цветоводы будут вынуждены либо добывать луковицы и клубни из Голландии, либо пытаться возродить отрасль у себя. Но селекция - очень длительный процесс и возможен только при поддержке государства, предупреждает Земцева.

За последние пять лет наши теплицы научились выращивать саженцы для производства роз на срез, уточняет Литвиненко. Но их пока недостаточно. Обычно замена куста роз производится раз в пять лет, но теперь придется продлить срок на полгода-год.

А луковицы тюльпанов в большом количестве поступают в декабре, для посадки под 8 Марта. Если к этому времени запрет сохранится, то заменить их будет нечем, и к следующему Женскому дню отечественных тюльпанов на рынке может и не быть, говорит Литвиненко.

Своих цветов в России всего 20%. При этом заменить импорт из европейских стран можно поставками через Беларусь, Казахстан и Армению.