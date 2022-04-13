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13 апреля 2022 года 09:15
Российский автопром остался без палитры красок
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Михаил Джапаридзе/ТАСС
13 апреля. FINMARKET.RU - Новые санкции ЕС усугубят проблемы автозаводов РФ: под запрет на поставки из европейских стран попали лакокрасочные материалы (ЛКМ), пишет "Коммерсантъ". Как уточняет газета, пятым пакетом санкций ЕС запрещается ввоз в РФ широкий перечень лакокрасочных материалов. По различным оценкам, на европейские краски и пигменты приходится не менее 50% российского рынка. Представители российских производителей красок говорят, что в создании этой зависимости виноваты сами автопроизводители, при этом в РФ существуют замены для большинства импортных материалов. Однако источники газеты в автоконцернах указывают, что перейти на другие краски будет крайне сложно, поскольку установленное на заводах дорогостоящее оборудование приспособлено для работы с конкретным поставщиком ЛКМ.
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