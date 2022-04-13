Российский автопром остался без палитры красок

13 апреля. FINMARKET.RU - Новые санкции ЕС усугубятавтозаводов РФ: под запрет на поставки из европейских стран попали лакокрасочные материалы (ЛКМ), пишет "Коммерсантъ". Как уточняет газета, пятым пакетом санкций ЕС запрещается ввоз вширокий перечень лакокрасочных материалов.

По различным оценкам, на европейские краски и пигменты приходится не менее 50% российского рынка. Представители российских производителей красок говорят, что в создании этой зависимости виноваты сами автопроизводители, при этом в РФ существуют замены для большинства импортных материалов. Однако источники газеты в автоконцернах указывают, что перейти на другие краски будет крайне сложно, поскольку установленное на заводах дорогостоящее оборудование приспособлено для работы с конкретным поставщиком ЛКМ.