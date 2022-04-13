В пищевой промышленности нарастает сырьевой кризис

13 апреля. FINMARKET.RU - В России намечается дефицит пищевых фосфатов, пишут "Ведомости". О рисках возникновения дефицита пищевых фосфатов изданию рассказала исполнительный директор Союза производителей пищевых ингредиентов Полина Семенова. По ее словам, предприятия ряда отраслей пищевой промышленности, использующие при производстве своей продукции пирофосфат и пищевые соли, в данный момент испытывают большие трудности с поставками ряда компонентов из-за рубежа. Она объясняет это нехваткой сырья и, как следствие, удорожанием последнего в некоторых странах. Эту информацию подтвердили два члена Руспродсоюза и Национального союза мясопереработчиков. Топ-менеджер компании, занимающейся молочной продукцией, говорит, что у ряда заводов, производящих плавленые сыры, есть проблемы с солеплавителями, в составе которых присутствуют фосфаты. "Компании в данный момент ищут замену поставщикам из Европейского союза в дружественных странах или внутри страны", - пояснил он.

При этом в данном вопросе российская пищевая промышленность практически полностью зависит от импорта, говорится в исследовании ФНЦ пищевых систем им. Горбатова. По его данным, из-за рубежа ввозится около 95% этой продукции, а среднегодовые объемы поставок фосфатов, монофосфатов и фосфатных смесей в Россию превышают 30 000 т.

Нарастающий сырьевой кризис для пищевой промышленности, которая всегда была весьма чувствительна к колебаниям цен и изменениям на мировом рынке, может значительно отразиться как на стоимости конечной продукции, так и на ассортименте потребительских товаров, считает Семенова. Наличие системных или даже краткосрочных проблем на рынке напрямую ведет к сокращению товарооборота и снижению качества поставляемой продукции, добавляет исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина. По мнению члена правления Руспродсоюза Глеба Козлова., некоторые фосфаты взаимозаменяемы, но их замещение все равно приводит к увеличению себестоимости и удорожанию технологического процесса.