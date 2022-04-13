Льготные кредиты получит 21 upstream-компания в ТЭК - Шульгинов

13 апреля. FINMARKET.RU - Субсидирование ставок по кредитам будет предоставлено в первую очередь 21 независимой компании в области добычи и нефтесервиса, продажа слабого алкоголя на АЗС не поддержана, а перевод ТЭЦ на мазут вместо газа для предотвращения снижения добычи нефти считается локальной проблемой, заявил министр энергетикиНиколай Шульгинов в интервью "Известиям".

"В сфере ТЭК(льготированием ставок по кредитам) одобрена пока для 119 системообразующих компаний. Мы считаем, что этот перечень не закрыт и будем, исходя из ситуации, проблем выходить с предложениями по его дополнению. Пока им планируется выделить субсидии в размере около 7 млрд рублей для компенсации льготных ставок по кредитам, это соответствует кредитному портфелю около 58 млрд рублей. В первую очередь они будут направлены пока 21 компаниям из 119-ти. Это независимые компании в области добычи и нефтесервиса, им сегодня крайне нужны оборотные средства", - сказал он.

Комментируя предложение "ЛУКОЙЛа" о переводе ТЭЦ на мазут вместо газа во избежание снижения нефтедобычи (ввиду проблем со сбытом и отсутствием мощностей для хранения мазута), Шульгинов выразил мнение, что "это проблема локальная, которую можно решить на штабе". "Минэнерго на очередном заседании штаба с компаниями, в том числе эту проблему будет обсуждать. Сегодня есть технические возможности для того, чтобы мазут использовать на электростанциях в некоторых регионах, поэтому будем решать эту проблему", - сказал он.

"Есть еще проблема сжигания попутных нефтяных газов (ПНГ). Их получают в результате добычи нефти, направляют на газоперерабатывающие заводы, из них производят СУГ (сжиженный углеводородный газ). Сегодня есть проблема реализации СУГ, и компаниям нужно принимать решение: или снижать добычу, или увеличивать сжигание ПНГ (ПНГ может переработать "СИБУР", получив СУГи). С Минприроды мы в контакте и ищем решение. С одной стороны, у нас есть экологическая повестка, с другой - мы не должны в это тяжелое время штрафами ухудшать операционную деятельность компаний", - заметил министр.

Он напомнил об обсуждаемых мерах поддержки компаний ТЭК: одобрены мера по индексации предельного размера вычетов для расчета НДД с 2023 года на уровне, сопоставимом с реальной инфляцией; мера по смещению сроков на два года по модернизации НПЗ для целей налогового вычета в связи с задержкой поставок оборудования и изменениями условий финансирования.

"В настоящее время прорабатываем с Минфином приемлемые параметры и условия при переносе срока как инвестиционных соглашений, так и соглашений о модернизации НПЗ (перенос сроков модернизации стал необходим ввиду возможных задержек сроков этих работ из-за санкций, что мешает компаниям получать обратный акциз на нефтяное сырье - ИФ). Напомню, что Минэнерго подписало инвестиционные соглашения с 21 НПЗ для модернизации и ввода в работу 50 установок вторичной переработки нефти на сумму порядка 1 трлн руб.", - заметил министр.

Он также напомнил, что несколько лет назад предложение министерства о разрешении продажи слабоалкогольных напитков на АЗС было поддержано правительством. "Сегодня она (мера) поддержки в кабмине не нашла, поэтому о сроках говорить пока рано. Мы не просто хотели бы там продавать, мы понимали, что это повышает эффективность деятельности независимых заправок и может привести к снижению стоимости бензина. Наша оценка была - 0,3 рубля на литр", - заметил министр.

По его словам, сейчас ситуация с ценами на бензин и дизель в рознице стабильная.

"Цены с начала года на оптовом рынке составляют 43-47 тыс. рублей за тонну, они снизились на 10%. В рознице они выросли, по данным Росстата, всего на 0,7%. Мы за этим следим. Такое соотношение оптовых и розничных цен пока устраивает и нефтеперерабатывающие компании, которые имеют неплохую экономику, и тех, кто занимается реализацией бензина и нефтепродуктов. В качестве одной из мер сдерживания цен мы ранее анонсировали повышение выплаты по демпферу. Соответствующий закон находится в Госдуме, и мы пока ожидаем решения по нему", - сказал Шульгинов.