ФАС просят разрешить снижать платежи за аренду госимущества

12 апреля. FINMARKET.RU - Предприниматели, арендующие федеральную и муниципальную недвижимость, просят Федеральную антимонопольную службу (ФАС) пересмотреть существующие правила, пишет "Коммерсант"

"Опора России" в своем пиьсме проситисключить из утвержденных ведомством еще в 2010 году правил проведения конкурсов и аукционов на аренду государственного имущества пункт о невозможности пересмотра их цены в сторону уменьшения. Из-за этого, говорится в обращении, сейчас предприниматели зачастую вынуждены арендовать такую недвижимость по завышенным нерыночным ставкам.

В письме отмечается, что сейчас невозможно понизить ставку даже на основании отчета об оценке рыночной стоимости права аренды имущества.

Член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин указывает, что проблема стала актуальной на фоне начавшегося кризиса: предприниматели рассчитывают на снижение ставок аренды коммерческой недвижимости из-за падения спроса. По его подсчетам, уменьшения ставок аренды могут теоретически коснуться 10-20 тыс. договоров.

Собеседник "Ъ" на рынке недвижимости указывает, что бизнес ждет скидок на аренду в пределах 25%.

В "Опоре России" указывают, что этот вопрос уже рассматривался на заседании президиумов общественной организации и ФАС в качестве меры поддержки арендаторов недвижимости.