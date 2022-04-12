Количество трудоустройств в РФ превышает число увольнений

12 апреля. FINMARKET.RU - На учете в службах занятости в России сейчас состоят 663 тыс. человек, это в 2,6 раза меньше, чем в марте 2021 года. Об этом в интервью "Известиям" рассказала замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова. Еще 54 тыс. граждан намечены к "высвобождению", то есть к плановому увольнению, в том числе по сокращению штата. Это на 10% больше, чем было в начале марта или в феврале этого года. Тем не менее пока количество трудоустройств превышает число увольнений.

Когда начались декларации об уходе из России, Минтруд развернул ежедневный мониторинг. "По данным мониторинга, с начала марта на работу устроились свыше 2 млн граждан. Трудоустройств несколько больше увольнений, при этом и увольнений, и приемов на работу меньше, чем в прошлые месяцы. За март увеличилось количество вакансий на портале "Работа России" — до 1,8 млн позиций. В основном прирост сформирован за счет сезонных и временных работ, но и количество постоянных вакансий остается стабильным", - рассказала замминистра .

На рынке труда есть большой запрос на кадры, в первую очередь — высококвалифицированные. "Мы недавно общались с руководством одного из крупных работных порталов, где тоже отмечают, что на рынке труда в плане увольнений и приемов наступило затишье, но при этом запрос на специалистов, особенно высококлассных, остался. Например, у промышленности — колоссальный запрос на инженерные направления в связи с тем, что им надо усиливать свои производства под импортозамещение", - отметила Мухтиярова.

Что касается простоя предприятий, то всплеск роста был в первые полторы недели марта. Если на 1 марта в простой были отправлены 44 тыс. человек, то в середине марта эта цифра, по словам Мухтияровой, возросла до 95 тыс. человек и ежедневно колеблется в районе 90–100 тыс. человек.

Это меньше, чем в разгар пандемии, но больше, чем в обычное время. "Мы общаемся с менеджментом как российских, так и международных компаний. Основная проблема сейчас — нарушение логистических связей из-за закрытия границ. Есть компании, которые быстро находят решение. Например, у нас был один из сельхозпроизводителей, который заявил простой — проблемы с поставками. Через пару дней нашли замену импорту в соседнем регионе. Есть компании, которым нужно продумывать более сложные замещения, перестраивать производственные процессы", - пояснила замминистра.

Мухтиярова отметила, что наиболее напряженная ситуация с точки зрения рынка труда сложилась у автопроизводителей.

Она подчеркнула, что по данным, которые заявляют в службы занятости, видно, что экономика нацелена на адаптацию.