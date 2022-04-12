Продлен срок действия свидетельств о российском происхождении продукции

12 апреля. FINMARKET.RU - В России продлили срок действия свидетельств об отечественном происхождении промышленной продукции. Правительство опубликовало постановление N 553 от 1 апреля, которое сразу вступило в силу. Эксперты отмечают, что меры, озвученные в постановлении, окажут поддержку и IT-отрасли, пишет "Российская газета"

В первоначальном постановлении правительства N 719, датированном 2015 годом, был сформирован перечень критериев, позволяющих определять, относится ли вычислительная и иная техника к отечественной продукции. Заключение о происхождении выдавалось сроком на 1 год.

Новое постановление упрощает целый ряд процедур, а срок действия выданных ранее заключений продлевается до 1 апреля 2023 года, пояснила "РГ" директор АНО развития радиоэлектронной отрасли "Консорциум "Вычислительная техника" Светлана Легостаева.

Эксперт отметила, что в рамках постановления относительно вычислительной техники до конца года будут применяться критерии, которые действовали в течение 2021 года. При этом продолжается работа по формированию балльной системы, которая должна более точно определять уровень локализации оборудования и его соответствие требованиям государства. Баллы начисляются за выполнение конкретных требований. При этом необходимое для попадания в реестр число баллов с каждым годом будет увеличиваться.

В середине 2021 года стало известно о решении объединить реестры отечественного ПО и оборудования в единый реестр. По оценкам экспертов, это должно способствовать формированию единой экосистемы.