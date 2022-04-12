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12 апреля 2022 года 08:47

Портал госзакупок станет более киберзащищенным

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dpa\ТАСС
dpa\ТАСС
12 апреля. FINMARKET.RU - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 6 апреля объявил тендер стоимостью 874,7 млн руб. на "оказание услуг по эксплуатации Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок". В частности, речь идет об усилении защищенности портала от DDoS-атак, пишет "Коммерсант". Это необходимо в том числе для «обеспечения бесперебойного размещения информации, взаимодействия с региональными информсистемами и минимизации затрат на восстановление работоспособности ЕИС в случае сбоев», отмечается в документации к закупке.

Вопрос информационной безопасности стал одним из приоритетных для Федерального казначейства. Заместитель руководителя ведомства Анна Катамадзе 7 апреля на форуме «Госзаказ» признавала, что казначейство в последнее время сталкивается с усилением DDoS-атак. По ее словам, ведомство прорабатывает новые инструменты, в том числе возможность того, чтобы портал госзакупок был виден в интернете только поставщикам и заказчикам.

С января 2022 года конфиденциальный контур госзакупок силового блока перешел к казначейству, рассказал “Коммерсанту” член экспертного совета комитета Госдумы по развитию конкуренции Дмитрий Тортев. "Сейчас ЕИС сертифицирована по самому высокому классу защищенности, все переводится в системы резервирования, защищенную закрытую сеть и закрытый электронный документооборот",— отметил он. Портал госзакупок предсказуемо вошел в перечень для хакерских атак, отметил Тортев.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  госзакупки,  портал,  защита

 
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