Минпромторг предлагает временно отменить уголовную ответственность за товары без маркировкм

11 апреля. FINMARKET.RU - Минпромторг предлагает ввести мораторий на уголовную ответственность за несоблюдение требований об обязательной маркировке товаров. Приостановить норму планируется временно - до 1 января 2023 г. - в качестве дополнительной меры поддержки участников рынка в условиях санкций, сообщил "Ведомостям" представитель министерства.

Инициатива распространяется на ч. 1-4 ст. 171.1 Уголовного кодекса, которые предусматривают уголовную ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров без маркировки, добавил собеседник. При этом, по его словам, под мораторий не подпадут ч. 5 и 6, которые связаны с нелегальным оборотом алкогольной и табачной продукции.

За отсутствие обязательной маркировки или ее подделку, если преступление совершено в крупном размере (на сумму более 100 000 руб.), предусмотрен штраф до 300 000 руб. (а если это продовольственный товар, то до 400 000 руб.), принудительные работы или лишение свободы до трех лет. За деяния, совершенные в особо крупном размере (более 1 млн руб.), - штраф до 500 000 руб. (и до 700 000 руб. для продовольствия), принудительные работы или лишение свободы на срок до шести лет.

Если выбрана мера пресечения в виде лишения свободы, то штраф все равно взыскивается - от 80 000 до 1 млн руб. или в размере заработной платы за назначенный период.

Минэкономразвития находится в диалоге с Минпромторгом и компаниями по данному вопросу, сообщил представитель Минэка: "Вырабатываем подходы, финальная конфигурация еще формируется". В Минсельхозе на вопрос о предложении Минпромторга заявили, что поддерживают инициативы, направленные на снижение нагрузки на производителей продукции АПК.