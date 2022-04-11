Кредитование подержанных машин падает медленнее, чем новых

11 апреля. FINMARKET.RU - Банки в марте резко снизили выдачи автокредитов в ряде случае наблюдалось падение в десятки раз. Согласно данным по российскому рынку автокредитования, предоставленными "Автостатом", по итогам марта на основе данных от 21 банка (на них приходится 80% рынка) выдачи автокредитов на новые автомобили в штуках упали на 88%, в денежном - на 83%, пишет "Коммерсант" . А средняя стоимость новой машины увеличилась на 20% - до 2,1 млн руб. Средний размер кредита на новый автомобиль составил 1,4 млн руб. против 1,2 млн руб. годом ранее.

Чуть лучше выглядит вторичный рынок. Выдачи кредитов на авто с пробегом в марте сократились на 56,7%, в денежном выражении - на 42,5%. Доля кредитов на автомобили с пробегом за 1-й квартал 2022 года составила 37,7%. Средняя стоимость автомобиля с пробегом при этом выросла на 52% - до 1,06 млн руб. Средний размер кредита достиг 1 млн руб. против 823 тыс. руб. в 2021 году.

Источник "Ъ" на рынке автокредитования подтверждает, что крупнейшие банки в марте столкнулись с резким падением количества выданных кредитов, по отношению к февралю снижение составило 2,8-37,3 раза. Некоторые банки и вовсе приостанавливали выдачи автокредитов. При этом в кредитовании авто с пробегом ситуация снова несколько лучше: снижение в 1,25-21,4 раза. Другой собеседник "Ъ" на рынке автокредитования говорит о падении выдач кредитов на новые автомобили "в разы". По его словам, дилеры "растягивают склад", так как не знают, когда смогут закупить следующую партию, высокие ставки по кредитам привели к снижению уровня одобрения, а повышение первоначальных взносов отсекло часть клиентов.

Эксперты подтверждают удручающую динамику.